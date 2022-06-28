围绕医改重点工作 国家卫健委推动更多医学人才资源“沉”向基层

新华社北京6月28日电（记者董瑞丰）国家卫生健康委有关负责人日前表示，农村基层医疗卫生机构的工作生活环境和条件正在不断改善，基层引才计划的吸引力不断增强，更多医学人才资源有望“沉”向基层。

数据显示，截至2021年底，全国有县级医疗卫生机构2.3万个，乡镇卫生院3.5万个，村卫生室59.9万个，基本实现了县乡村医疗卫生机构全覆盖。经过持续努力，贫困地区医疗卫生服务条件显著改善、服务能力和可及性明显提升。

根据相关工作要求，“十四五”期间，各地乡镇卫生院、社区卫生服务中心还将加强公共卫生人员配备，公共卫生人员占专业技术人员编制的比例不低于25%，原则上乡镇卫生院和社区卫生服务中心要至少配备1名公共卫生医师。此外，力争2022年新增建成社区医院500家左右。

人才足，县乡村各级医疗卫生机构才能发挥应有作用。据介绍，各地正围绕医改重点工作宣传有关政策措施，特别是让广大医学毕业生了解加强基层医疗卫生服务体系建设的重大举措，大力引导和鼓励毕业生到基层工作。

为解决农村地区医学人才缺乏问题，近十年来，中西部农村订单定向免费本科医学生招生培养工作累计培养达6.3万余人。国家卫生健康委有关负责人表示，今年还要进一步保障农村订单定向医学生的毕业就业安置工作。