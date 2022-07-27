研制尖端药物的新天地

随着航天技术与生物技术的发展，太空生物制药正得到越来越多的重视和运用。在《2021中国的航天》白皮书中，太空生物制药被列为需要培育发展的太空经济新业态之一。它不仅在科学研究上具有独特优势，也蕴藏着巨大的经济价值，成为全球太空科技发展的前沿领域。

生物制药是指以生物体为原料或借助生物过程，生产出药用天然活性物质。研究发现，构成人体的许多物质也是很好的药物。比如，广为人知的胰岛素和各种抗体就属于蛋白质药，此外还有核酸、维生素、多肽等各类生物药。2020年全球医药市场规模约为1.3万亿美元，其中生物类制剂和药物超过3300亿美元。2021年国际十大生物技术药物的全球销售额达到711亿美元。由于具有微量、高效、智能等优点，生物制药正成为医药行业的热门分支。

那么太空生物制药有什么不一样呢？研制智能高效的生物质药，离不开对生物材料的分子结构和相互作用原理的洞察。然而，蛋白质等生物材料分子量大、结构复杂、分子易变性失活，加上外部环境重力或浮力的干扰，提纯过程变得格外困难，体外溶液中分子相互作用的模式与体内实际情况也相去甚远。以胰岛素分子为例，它包含了784个原子，而水分子仅有3个原子，生物材料的复杂性可见一斑。而在太空环境中，失重、空间辐射、昼夜节律变换等特点，正在创造人们认知事物的特殊环境。

在太空，由于生物大分子的姿态和分布不再受浮力对流和重力沉降的影响，生物大分子可以更加舒展，更充分地结合。在失重的环境下，生物分子“同类相聚”，杂质能被更充分地过滤，形成纯度更高、排列更整齐的高质量晶体。太空中出现的分子结合方式也可能产生有别于地面的新晶体，有助于新药的研发。纳米大小的均匀晶体还可以做成口服胶囊，使人们免受注射之苦。

太空辐射通常被认为会损伤生物的DNA。不过换个角度来看，DNA的改变有时相当于产生了新物种，往往具有新特性和新能力。因此，对于借助微生物以及动植物细胞、组织或个体来制备药物的体系，利用太空辐射诱发特定基因的损伤或突变，可能会获得更健壮的生物生产体系，进而提高药物产量，甚至得到地面难以制备的候选药物。

太空生物制药技术对于太空生活同样不可或缺。长期辐射会加速药物失效，因此为人类太空活动筛选出耐辐射的生产体系，开发可靠的生产工艺和生产设备，以实时需求制备药物，就成为太空生物制药的又一个新方向。

目前在国际空间站中，太空生物制药已经取得初步的研究成果。我国科研人员在神舟七号上开展了制药微生物育种搭载试验，在神舟三号和神舟八号上开展了蛋白质结晶实验等。还有一些生物制药公司进行了治疗探索和药物研究开发，在治疗骨质疏松、乳腺癌等方面取得了突破。未来，太空生物制药的成果及经济社会效益令人期待。

（作者为中国科学院空间应用工程与技术中心研究员）

《 人民日报 》（ 2022年07月27日 15 版）