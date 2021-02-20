2月10日，北京泰德制药股份有限公司董事长郑翔玲一行走进中国医学科学院药物研究所（以下简称“药物所”），举办新春暖心捐赠仪式，向药物所爱心捐赠20台滚筒洗衣机等新春物资，送上对专家和广大师生的新春祝福。

中国医学科学院药物研究所与泰德制药举行新春暖心捐赠活动

药物所党委副书记、副所长王珂代表药物所专家、员工和师生感谢泰德制药的浓浓爱心。她表示，捐赠是真诚的，爱心是无价的，希望同学们将这份爱心付诸行动，用智慧和科技成果回报社会。刚刚过去的2020年，药物所和泰德制药共同成立了北京市医药科技成果转化统筹协调与服务公司，并举办首届“未来之星”生物医药创新成果转化项目大赛。面对新的更加深入的合作阶段，希望双方坚持创新驱动的发展战略，共同提高国民用药水平，为医药事业发展做出贡献。

正大制药集团总裁、北京泰德制药董事长郑翔玲女士代表正大制药集团和泰德制药向药物所专家和师生们致以新春的祝福和问候：“正大制药集团愿与药物所开展科研公关、人才发展等战略合作，成立创新基金和创新团队，打造国际视野和家国情怀的创新人才，加速产、学、研融合和科技成果转化，为国民提供更好的好药新药，共创中国医药领域的美好明天。”