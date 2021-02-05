百洋制药抗抑郁药物中选第四批国家集采

抑郁症是一种常见的精神类疾病,目前全球预计有3.5亿人罹患此症。在中国，患病率达2.1%。度洛西汀主要用于治疗抑郁症和广泛性焦虑障碍，尤其适合伴有疼痛及其他躯体不适症状的抑郁症患者。

2月3日，第四批国家集采拟中选结果公布，抗抑郁症药物度洛西汀的竞争结果尘埃落定。拟中选结果显示，百洋医药的盐酸度洛西汀肠溶胶囊奈舒(20mg*14粒)以8.25元/盒的价格中选。

米内网数据显示，近年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院终端度洛西汀胶囊剂销售额增速均保持在15％以上，2019年已超过6亿元，2020年上半年同比增长24.37％。

“此次中选集采的肠溶胶囊使用了肠溶微丸包衣工艺（含药层、隔离层、肠溶层），生产工艺复杂，对药物制剂技术有非常大的挑战。”百洋制药总经理郑爱菊介绍，该药于2019年4月获得美国FDA上市许可，2020年12月在中国获得药品批准证明文件。

百洋制药至今已陆续立项了13个高端仿制药的研发，未来还将持续研发、上市符合治疗等效的高端仿制药，继续积极布局国际市场,为中国及世界其他国家提供质量优良的药品制剂。在中美实现同报同销的度洛西汀，此次又中选集采，将为患者提供国际品质的抗抑郁症类药物，为抑郁及焦虑患者带来新选择。