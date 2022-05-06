中国胰岛素集采落地 “质优价宜” 药物造福大量糖尿病患者

国家医保局办公室、国家卫生健康委办公厅发布了《关于完善国家组织药品(胰岛素专项)集中带量采购和使用配套措施的通知》。记者5日获悉，此次胰岛素专项中选的药品平均降价48%，预计可节约大量的医保支出。

据了解，此次“国家队”的“团购”在以患者为中心，充分尊重临床选择，保持临床用药品种稳定性，减少替代风险的前提下，多款胰岛素被纳入集采范围。其中，来优时？和来得时？作为原研基础胰岛素，使得日均治疗费用降至5元人民币以下，大大提升“质优价宜”药物的可及性，对于中国大量的糖尿病患者来说，可谓重大利好消息。

事实上，中国糖尿病治疗率、达标率仍处于较低水平，由此导致并发症的增加，不仅严重影响患者生命和生活质量，同时为国家医疗支出带来沉重负担。糖尿病需长期管理，这对药品的有效性、安全性和可及性提出了更高的要求。

中华医学会糖尿病分会主任委员朱大龙教授介绍：“胰岛素作为糖尿病患者控制血糖的重要药物，在实现血糖达标中具有不可替代的重要地位。据《中国2型糖尿病防治指南(2020年版)》，对于口服药物控制不佳的患者，建议起始使用基础胰岛素治疗。作为新一代基础胰岛素，来优时？有效帮患者实现平稳控糖、减少低血糖发生风险，对于老年和肾功能不全患者疗效更为显著，同时其创新的机制和工艺，从注射灵活性和舒适度上提升了患者体验，使依从性进一步提升。”

社区及县域等基层医疗体系是慢病管理的第一道防线。此次原研基础胰岛素大幅降价，使更广泛基层糖尿病患者可使用世界先进的治疗药物，成为规范化糖尿病管理的重要基础。以“国家队”名义“团购”的胰岛素5月会陆续到达患者手中。据了解，患者可以通过医院、社区药店、互联网医院等渠道获得药物。