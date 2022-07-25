国家药监局：服务保障疫情防控大局 深化药品安全专项整治

人民网北京7月25日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，7月25日，全国药品监督管理工作电视电话会议召开。会议强调，下半年要进一步把握大势，锚定方向，服务保障疫情防控工作大局，深化药品安全专项整治，推进药品监管改革，提升药品监管效能，切实保障人民群众用药安全有效，支持医药产业高质量发展。

国家药监局党组书记李利对下半年重点工作提出要求。一要深化药品安全专项整治，严惩重处危害药品安全违法犯罪行为，全面排查化解药品安全风险，完善法规制度堵塞监管漏洞，强化协同联动凝聚工作合力，切实保障药品安全形势稳定。

二要服务保障疫情防控工作大局，重点抓好疫情防控所需药械的应急审批、新冠病毒疫苗保质量保供应和新冠病毒检测试剂质量监管等工作。

三要优化药品监管环境，持续深化药品监管改革，促进中药守正创新，坚持不懈提升政务服务水平，切实服务支持医药产业高质量发展。

四要全面加强药品监管能力建设，强化人才和技术支撑，创新药品监管方式方法，强化全系统协调联动，加快推进药品监管体系和监管能力现代化。

国家药监局局长焦红对下半年工作作具体部署，强调在“拓展、巩固、深化、提升”上下功夫。一是全力确保药品安全形势稳定，推动药品安全专项整治落地见效，聚焦重点加强质量安全监管，持续提升疫苗监管水平。

二是全力服务保障疫情防控工作大局，统筹应急审批与质量监管，加快新冠病毒治疗药物研发上市速度，加强新冠病毒疫苗创新服务和质量监管，保障新冠病毒检测试剂安全有效，强化防疫医疗器械全链条质量监管。

三是全力服务经济社会发展大局，深化审评审批制度改革，优化有利于医药创新和产业升级的监管机制，推动解决产业创新发展的“卡脖子”问题，促进中药传承创新发展，深化“放管服”改革，以强有力的监管引导产业实现高质量发展。

四是全力夯实系统发展基础，提升监管能力，健全法规标准体系，强化技术支撑体系，大力发展智慧监管和监管科学，深化国际合作，进一步提升药品监管工作科学化、法治化、国际化、现代化水平。