国家药监局：落实 “严”的主基调 摸排潜在药品安全隐患

人民网北京6月28日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，6月27日，国家药监局召开2022年上半年药品上市后风险会商会议。会议要求，各级药品监管部门要把“严”的主基调落实到方方面面，摸排潜在药品安全隐患，健全完善风险会商机制，全面提升应急处置能力，全力防范化解风险隐患。

会议强调，上半年，各项工作推进有力，风险防范成效显现，药品安全形势总体稳中向好，但药品上市后监管工作仍面临风险和挑战。要牢固树立底线思维、强化忧患意识，让监管跑在风险前面，坚决守住药品安全底线。

会议要求，要加强疫苗全程监管，强化风险防控，严格生产过程监管，保障疫苗质量。要加强血液制品质量监管，督促指导企业加强源头把控、全链条管理以及创新研发。要加强中药饮片监管，督促企业切实提高质量意识、依法依规生产经营，坚决打击违法违规行为。

要加强药品网络销售监管，强化对违法违规行为的监测，坚持线上线下专项整治一体推进。要提高对药品安全风险的认识，树立药品安全风险忧患意识，以对人民群众深厚的感情和高度负责的精神做好药品上市后监管各项任务，严防严控药品质量安全风险。