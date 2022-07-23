国家卫健委：十年来医改取得显著成效

本报北京7月22日电（记者金振娅）在国家卫健委22日举行的“一切为了人民健康——我们这十年”系列发布会上，该委体制改革司司长许树强指出，医改是涉及千家万户的重大民生工程。党的十八大以来，我国把保障人民健康放在优先发展的战略位置，把“以治病为中心”转变为“以人民健康为中心”，围绕解决看病难、看病贵两个重点难点问题，推出一系列重要改革举措，推动医改取得显著成效。

许树强介绍，群众看病难问题得以缓解。针对群众异地就医流向和重点疾病，已经设置10个专业类别的国家医学中心，建设了50个国家区域医疗中心，组建了医联体1.5万个，推动相关优质医疗资源扩容和下沉。2021年，首批国家区域医疗中心相关专科的跨省就医较2019年下降9.3%，就医秩序更趋合理。加强基层医疗卫生机构建设和全科医生培养培训，完善家庭医生签约服务，基层医疗卫生服务能力持续提高。

对于近年来群众反映的看病贵问题，许树强表示，推进国家组织药品耗材集中采购和使用，降低虚高药价，已开展的7批集采中选药品平均降价超过了50%，两批耗材集采平均降价超过80%，累计节约费用约3000亿元。深化审评审批制度改革，加快新药好药上市，推进药品一致性评价，减轻群众用药负担。在全国基本实现基本医保地市级统筹，住院和门诊费用跨省直接结算。2020年、2021年连续两年卫生总费用中个人支出的占比下降到27.7%。

许树强介绍，我国医疗卫生体系效率持续提升，全面推开公立医院综合改革，公立医院全部取消药品和耗材加成，破除以药补医机制，同步推进补偿机制和运行机制改革、建立健全现代医院管理制度。协同推进医疗服务价格、医保支付方式、人事薪酬等领域改革，推动公立医院高质量发展。加强医疗行业综合监管，加大对违法违规行为的惩处力度，规范“互联网+医疗”服务模式。2020年，三级公立医院门诊预约率达56.6%。

十年来，以健康为中心的改革导向更加突出。许树强指出，推动医疗、医保、医药等各方面，把预防放在更加突出的位置。同时，实施健康中国行动，“每个人是自己健康第一责任人”的理念深入人心。加强重大疾病防治和慢病健康管理，改革完善疾病预防控制体系，发挥中医药在预防保健、疾病治疗和康复中的独特优势，推进老年健康服务体系建设，开展医养结合，推动卫生健康事业发展方式不断创新。