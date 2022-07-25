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上海13个区域划为疫情中风险区

2022年07月25日08:01 来源：中国新闻网

　　中新网7月25日电 据上海发布微信公众号消息，上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布消息：根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求，经研究决定，调整本市以下区域风险等级(具体时间根据相关区域按照国家要求落实相应管控措施起计算)。

　　一、疫情中风险区(13个)

　　静安区彭浦新村街道共康四村第二居民区南区

　　杨浦区大桥街道的眉州路以东、杭州路以南、渭南路以西、杨树浦路以北区域

　　杨浦区定海路街道爱国路301弄

　　杨浦区定海路街道的宁武路以东、平凉路以南、贵阳路以西、杨树浦路以北区域

　　杨浦区五角场街道的逸仙路以东、三门路以南、国权北路以西、政立路以北区域

　　杨浦区新江湾城街道的淞沪路以东、殷高东路以南、江湾城路以西、民府路以北区域

　　宝山区高境镇的逸仙路以东、殷高路以南、国权北路以西、三门路以北区域

　　宝山区顾村镇苏家浜路435弄(宝顾佳苑小区)

　　宝山区杨行镇湄浦村南周宅

　　宝山区杨行镇友谊路1528弄1-16号楼，友谊路1538弄1-31号楼，友谊路1558弄1-35号楼，友谊路1568弄1-47号楼

　　宝山区月浦镇月浦八村

　　嘉定区华亭镇联三村高桥金家村民组

　　嘉定区华亭镇霜竹公路104号翰澎科技有限公司

　　二、疫情低风险区(3个)

　　下列街道、镇除中、高风险区之外的其他地区：

　　杨浦区新江湾城街道

　　宝山区月浦镇

　　嘉定区华亭镇

(责编：乔业琼、李楠桦)


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