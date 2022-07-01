7月1日零时起，上海市调整离沪来沪返沪人员管控措施

据“上海发布”微信公众号消息，上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布消息，为进一步做好上海市新冠肺炎疫情防控工作，根据国务院联防联控机制《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》有关要求，自7月1日零时起，对离沪来沪返沪人员管控措施进行调整，具体如下：

一、对上海市高风险区采取“足不出户、上门服务”等封控措施。

对7日内有高风险区旅居史的来沪返沪人员，抵沪后实施“7天集中隔离医学观察措施”，实行相应频次的新冠病毒核酸检测。

二、对上海市中风险区采取“人不出区、错峰取物”等管控措施。

对7日内有中风险区旅居史的来沪返沪人员，抵沪后实施“7天居家隔离医学观察”，实行相应频次的新冠病毒核酸检测。如不具备居家隔离医学观察条件，采取集中隔离医学观察。

三、上海市低风险区【即辖区内有中高风险区的街道(镇)】离沪人员，须持48小时核酸检测阴性证明。

对7日内有低风险区【即中高风险区所在县(市、区、旗)的其他地区】旅居史的来沪返沪人员，抵沪后3天内完成2次核酸检测，做好健康监测。

四、对7日内有高中低风险区旅居史的来沪返沪人员，应在抵沪后尽快且不得超过12小时向所在居村委和单位(或所住宾馆)报告。

五、对进入有明确防疫要求的公共场所和搭乘公共交通工具的人员，须持72小时内核酸检测阴性证明。