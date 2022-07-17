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安徽蚌埠怀远县新增划定高、中风险区

2022年07月17日05:54 来源：中国新闻网

中新网7月17日电 据“怀远发布”16日晚消息，怀远县新冠肺炎疫情防控应急指挥部发布通告，为有效阻断疫情传播，切实保障广大人民群众生命安全和身体健康，经专家开展疫情形势分析研判，怀远县新冠肺炎疫情防控应急指挥部根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》相关规定，决定新增划定高风险区、中风险区，现通告如下：

一、高风险区(13个)

荆山镇：梅郢社区华地紫园小区、梅郢社区嘉富新城小区、望月社区城关医院附近门面(区域范围西至新民路、北至禹王路、南至健康路、东至东大街单行道)

榴城镇：新怀社区中央花园小区、双墩社区书香门第小区、引凤社区禹都雅苑小区、五岔社区

包集镇：南严村

徐圩乡：钞湖村

常坟镇：邹庙村

古城镇：水海村

淝河镇：仁和村

经开区：怀远工业园区台丽包装厂

二、中风险区(7个)

榴城镇：新怀社区、引凤社区、屾河社区新河花园A区

荆山镇：梅郢社区、望月社区、东庙社区禹城花园

龙亢农场

三、低风险区：全县除高、中风险区以外的其他地区。

微信截图

(责编：赵欣悦、白宇)


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