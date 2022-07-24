气温骤降可引发缺血性脑卒中

科技日报讯 （记者陈曦 实习生严晨）7月16日，第二届医学气象环境交叉创新大会在天津召开。天津医科大学第二医院副院长李新在大会上表示，调查研究发现脑卒中发病风险增加可能与气温变化有关。

李新介绍，5年大样本70余万份的门诊高血压处方动态调查研究发现，老年人易随季节、气温变化而出现血压波动，且相关药物应用不足，这可能是导致脑卒中发病风险增加的原因。急性缺血性脑卒中发病和死亡与气象因素关系的研究显示，冬季气温下降2.30℃以上、夏季气温上升2.10℃以上会导致缺血性脑卒中发病增加，日平均气温低于2.8℃时其预后不良。

“由此可见，天气的剧烈变化为导致脑卒中发病的主要因素之一，尤其是气温骤降与脑卒中的发病关系更为密切。”李新说。

天津医科大学第二医院是国家级高级卒中中心和国家卫健委脑卒中筛查和防治基地医院。该医院于2013年开始进行脑卒中高危人群社区筛查与防治工作。

“我们团队对天津市延长供暖前后脑卒中的发病情况也进行了多中心研究，通过246097例第一诊断为脑卒中的住院患者基本信息分析了延长供暖对脑卒中发病、死亡的影响。研究发现，延长供暖降低了寒冷季节脑卒中的发病率。而且相较于男性，延长供暖可能对女性更有益。”李新说，研究发现，延长供暖降低了寒冷月份脑卒中的死亡率，延长供暖前脑卒中死亡率波动在1.18%—4.91%，延长供暖后脑卒中死亡率则波动在0.91%—1.26%。

“除脑卒中气象风险预警外，我们还将逐步建立其他疾病的健康气象风险等级预报系统，对多种疾病进行科学预警，提升广大民众的疾病风险预防意识，减轻政府和民众医疗费用负担，同时发挥政府智库作用，为政府决策提供科技支撑。”李新说。