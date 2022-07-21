北京：失能老年人护理补贴消费限制取消

记者昨日从市委社会工委市民政局获悉，从今天起，本市全面取消失能老年人护理补贴消费限制，失能老年人护理补贴可在全市1.1万余家养老助残服务商任意消费使用，该政策将惠及全市约16万重度失能老年人及其家庭。

据了解，为解决北京通-养老助残卡使用不方便、失能补贴消费网点少、失能照护产品种类和服务不足等困扰老年人的“烦心事”，市委社会工委市民政局下发通知，取消失能老年人护理补贴消费限制，让失能老年人及其家庭拥有更多的消费选择。

市民政局养老工作处副处长王小兵介绍，原来可使用失能老年人护理补贴的养老服务商只有1600余家。本次政策放开后，失能老年人护理补贴可在全市范围内的北京通-养老助残卡专用POS机使用，覆盖全市1.1万余家养老助残服务商，包括大型商超、社区便利店、药店、餐饮企业及养老服务机构等等，选购所有在售商品与服务，该账户不过期、不清零。

市民如需查询失能老年人护理补贴余额信息及养老助残服务商信息的，可拨打北京农商银行客户服务热线、登录微信公众号“北京农商银行e服务”或持有效证件到北京农商银行任意网点咨询查询。

北青报记者了解到，失能护理补贴是市委市政府针对失能老年人及其家庭的惠民政策，其本意是以老年人需求为导向，提升失能老年人生活质量和老年人居家照顾服务水平，减轻其家庭负担。按照目前政策，经能力综合评估为重度失能的老年人，残疾等级为一级的视力、肢体、智力、精神残疾老年人，残疾等级为二级的智力、精神残疾老年人中的多重残疾老年人，补贴标准为每人每月600元；残疾等级为二级的视力、肢体残疾老年人，残疾等级为二级、三级的智力、精神残疾老年人，补贴标准为每人每月400元；残疾等级为一级、二级的听力、言语残疾老年人，补贴标准为每人每月200元。

据介绍，目前，市委社会工委市民政局正在会同相关部门同步研究修订《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》，对老年人津贴补贴政策进行彻底改革，推动下一步在全市实现失能老年人护理补贴和高龄津贴发放方式“券变现”，即：将老年人津贴补贴直接发放至北京通-养老助残卡的金融账户，老年人及家人可在制卡行的任意网点激活，进行自由提现或刷卡消费。