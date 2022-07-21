国家卫生健康委 国家中医药局关于表彰第二届全国名中医的决定

各省、自治区、直辖市卫生健康委、中医药局，新疆生产建设兵团卫生健康委，中国中医科学院，北京中医药大学：

近年来，全国中医药系统广大干部职工在党中央、国务院的正确领导下，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照党中央、国务院关于中医药工作的决策部署，传承精华、守正创新，中医药事业发展成效显著，涌现出一大批医德高尚、技术精湛的名医名家。

为表彰他们的重要贡献，营造名医辈出的良好氛围，调动广大中医药工作者的积极性和创造性，国家卫生健康委、国家中医药局决定，授予丁丽仙等101位同志全国名中医称号。希望受表彰的同志再接再厉，谦虚谨慎，不断为中医药事业作出新的更大贡献。

全国卫生健康和中医药系统干部职工要以受表彰的同志为榜样，高举中国特色社会主义伟大旗帜，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定信心、扎实工作，不断树立和弘扬大医精诚的医德医风，保持和发扬中医药特色优势，积极推进中医药学术的继承创新，推动中医药振兴发展，为建设健康中国和实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献!

附件：第二届全国名中医名单

国家卫生健康委 国家中医药局

2022年3月21日

第二届全国名中医名单

(按姓氏笔画排序)