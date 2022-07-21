比蚊子还狠的吸血鬼 六招儿对付它

夏季是外出露营、郊游的好时节。不过，有一种比蚊子还凶狠的“吸血鬼”——蜱虫，也进入了活跃期。一旦被它“叮”上，搞不好会招来大麻烦。近期，有关“蜱虫”的新闻频繁登上头条。比如，“9岁女孩被蜱虫钻进头皮吸血1个月”的话题就冲上热搜。因蜱虫叮咬感染“发热伴血小板综合征”引发的连续死亡病例的新闻让人不寒而栗。快来跟北京疾控中心消毒与有害生物防制所的专家一起学习下对付蜱虫的好办法吧。

宠物犬钻进草丛里玩之后，你会查看它身上是否携带了蜱虫吗？

郊外露营或者爬山的时候，你会暴露双腿在草木中穿梭吗？

孩子去野外玩耍之后，你会仔细检查一遍他的身体吗？

如果以上这些事都没做到的话，可要当心了！

目前已知蜱能够传播包括病毒、细菌、螺旋体和原虫共计约146种各类病原体，其中绝大多数并无有效疫苗与临床治疗药物。所以预防蜱咬疾病，主要得依靠科学有效的方法。

据介绍，防止蜱虫叮咬，也是有诀窍的，简单归纳起来就是“一避、二紧、三驱、四查、五清、六医”：

避免与蜱虫时空交集 蜱虫多孳生于各类植被繁茂或杂草落叶丛生的野生环境；根据市疾控中心监测数据显示，北京地区每年5-6月和9-10月是蜱虫在野外密度高峰期。人群避免在蜱虫高发时间段进入这些蜱虫高发区域，可有效减少被叮咬机率。

着装要做好“五”紧 如确需进入蜱虫高发场所，应做好人员着装防蜱工作，主要要做到“1个衣领口，2个袖口和2个裤管口”这5处开口应紧闭，防止蜱乘虚而入。

联合使用驱避剂与杀虫剂 为加强防蜱效果，可以在人体暴露部位使用避蚊胺和羟哌酯成分的驱虫药水，并结合在服装上施用氯菊酯成分的杀虫剂可以最大限度防止蜱虫叮咬。

及时自我检查蜱虫 从可疑蜱虫沾染场所回来后，应在2小时内通过洗浴方式自我查蜱，主要检查身体毛发多，皮肤薄，皮下血管丰富的部位，如：头皮、耳后、腋窝、肚脐眼、腰部、腿窝和大腿内侧等。

对于换洗的衣物，除了人工检查以外，可以放在54°C以上温度的水中洗涤，并用高温烘干衣物10分钟以上。

正确清除叮咬的蜱虫 如果自我检蜱过程中发现体表叮有蜱虫，需要在36小时内采用正确方法进行机械拨除，切忌使用酒精、烟头和其他无效方法。

及时观察与就医 发现自己被蜱虫叮咬后，应加强日常对自己身体异常反应的观察，一旦出现有发热、全身性皮疹、关节痛、颅神经麻痹、呼吸困难或晕厥等蜱传疾病症状，要立即就医，并告知医生自身蜱咬史，切忌自行服药治疗。

文/本报记者 李洁