【全国医改工作电视电话会】广东：打造“顶天立地”医疗卫生大格局

7月14日，2022年全国医改工作电视电话会议在京召开，会议中，广东省进行了地方交流发言。“十三五”期间，广东医改从加强顶层设计入手，不断深化“三医”联动，充分尊重和发挥基层首创精神，调动各地改革积极性，加快推动各项改革不断深入，实现了从“跟跑”到“领跑”的转变，为全国医改贡献了广东方案和广东智慧。这为“十四五”期间广东实现大病不出省、一般病在市县解决、日常疾病在基层解决，打下了坚实的健康基础。

一个体系 五项制度

广东省医改按照“强基层、建高地、登高峰”的总体思路，在公立医院医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付等重点领域率先取得重大突破，同时统筹推进公共卫生、中医药传承创新发展、“互联网+医疗健康”等改革创新，以点带面，试点推动，形成“百花齐放春满园”的医改局面，打造“顶天立地”广东医疗卫生大格局。

广东省强化了党委政府负总责的医改领导体制。21个地市和121个县（市、区）党委书记担任医改领导小组组长。多个地市“医疗、医保、医药”由同一位政府领导分管，为实现“三医联动”提供强有力保障。

2016年初，广东省委省政府做出建设卫生强省决定，配套构建医疗卫生高地、强基创优两个行动计划。2017年，广东省政府出台《深化医药卫生体制综合改革实施方案》，提出32项重点任务，健全“一个体系、五项制度、若干保障措施”。

广东省相继出台实施卫生与健康“十三五”规划、“十三五”医改规划、健康广东2030规划，以及深化公立医院综合改革、高水平医院建设、紧密型县域医共体建设以及基层卫生人才队伍建设、互联网+医疗健康等政策，增强了医改的系统性、整体性和协同性。

强基层 实现分级诊疗

为了提高县域，尤其是基层的服务能力，2016-2018年，广东省财政统筹112亿元实施强基创优三年行动计划，2017-2019年，广东省各级财政统筹500亿元实施基层医疗卫生服务能力建设三年提升工程，全面推进七大类18个基层建设项目。实施基层卫生人才队伍增量提质工程，充实基层卫生技术人员超4.5万人。

广东完善基层管理体制和运行机制，创新推动基层医疗卫生机构落实“公益一类财政供给、公益二类绩效管理”，推动基层人员“县招县管镇用”：一方面，坚持基层医疗卫生机构的公益属性，建立长效财政保障机制；另一方面，实施二类管理、松绑政策。这激发了基层医疗卫生机构活力，基层人才队伍日益壮大，基层服务能力和基层医务人员薪酬待遇明显提升。

为了实现上下联动，近年来，广东布局建设5家省级区域医疗中心，同时安排高水平医院“一对一”紧密帮扶欠发达地区5家医院，提升薄弱地区医疗服务水平。大力推动医联体建设，全省组建74个城市医疗集团、428个专科联盟、121个远程医疗协作网。全面提升县级医院综合能力，安排73家三甲公立医院“组团式”紧密型帮扶113家县级公立医院，推动粤东粤西粤北70个县实现县域医共体全覆盖。目前，广东省市域内住院率保持在95%左右，县域内住院率保持在85%左右。

2019年，广东省基层卫生综合改革经验入选中组部编选的党的十八大以来攻坚克难典型案例，还成为全国卫生健康系统唯一地方案例写入全国干部培训教材之《改善民生与社会治理》。2020年，广东分级诊疗制度建设绩效考核结果位于全国第一。

用好经济杠杆 增强改革动力

针对优质医疗资源总量不足、走在前列优势不明显的突出问题，广东通过委省共建，全力支持8家国家医学中心和区域医疗中心建设。统筹投入82亿元，建设呼吸、肾脏病、肿瘤、精准医学和心血管五大国际医学中心，扩大优质医疗资源服务供给。投入150亿元，建设50家高水平医院，实现地市全覆盖，带动提升全省医疗卫生服务整体实力。

在公立医院改革中，广东所有公立医院取消药品加成后所减少的合理收入，由价格调整补偿80%，财政投入补偿10%，另有10%由医院自我消化。2018年底，广东省公立医院全面取消医用耗材加成。取消医用耗材加成减少的合理收入，全部通过调整医疗服务价格予以补偿。第三方评估结果显示，广东省公立医院实施药品和医用耗材零加成改革的价格总体补偿率为107.7%（目标值为100%）。

在医保支付上，广东推进按人头、按床日、总额预付相结合的复合付费方式，重点推进按病种分值付费。900多种基层病种实行同病同价同支付，引导常见病、多发病、慢性病在基层诊治。深圳、佛山市开展按疾病诊断相关分组（DRG）收付费改革试点工作，广州市开展基于大数据病种（DIP）分值付费改革。全省个人卫生支出占卫生总费用比重稳定在26%以下。

在人事薪酬上，广东在惠州试点基础上，加快推进公立医院薪酬制度改革试点，将改革扩大到21个地市，各地市至少选择1家以上公立医院开展试点。深圳、珠海、东莞三市列入省重大民生领域专项改革试点，在探索优化薪酬结构、合理确定薪酬水平、完善内部薪酬分配、拓宽薪酬经费保障渠道等方面取得积极成效。全省公立医院人员支出占业务支出比例提高至40%。

近年来，广东落实国家组织药品集中采购工作，构建竞争充分、价格合理、规范有序的药品、医用耗材供应保障体系。印发推进落实国家组织药品集中采购和使用试点扩围工作实施方案，分解约定采购数量任务，明确非中选品种支付标准。有序推进6批234个国家组织集中采购药品落地，省级集中带量采购平均降幅31%。

2019年，广东全面推进自主选择省、广州和深圳平台开展药品集团采购工作。允许医疗机构自行或组团选择在省、广州、深圳药采平台上采购，初步形成三个平台优势互补，良性竞争的格局。落实广州、深圳参加国家“4+7”城市药品集中采购和使用试点及试点扩围工作。全省药品总体价格处于全国较低水平。

在完成本省三级公立医院2018年度、2019年度绩效考核的基础上，广东落实本省首批二级公立医院2019年度绩效考核工作。三级医院绩效考核在国家明确的指标基础上增设4个政府指令性任务指标，二级医院绩效考核在国家明确的指标基础上增设3个三级指标，实行公立医院绩效考核结果与医院等级评审工作挂钩。记者 刘也良