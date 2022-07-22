夏季胃肠道疾病高发 学会这几招给胃肠“减负”

夏季天气炎热，有的人喜欢边吃烧烤边喝冰镇啤酒，也有的人喜欢喝冷饮、吹空调，这些都会使肠胃受到刺激。

“夏季胃肠道疾病发生率明显升高。”吉林大学白求恩第一医院胃结直肠外科副主任医师何亮在接受人民网记者采访时介绍，胃肠道疾病的主要症状有腹胀、腹泻、腹痛或者便秘，严重的急性胃肠炎患者还会出现脱水、休克等。

何亮表示，夏季很多胃肠道疾病与“冷”有关。一方面是过度摄入冷饮、冷食。夏季天气炎热，人体为了散发热量，全身的皮肤、血管处于扩张状态，血流量增加。因此，进入胃肠道的血流量减少，导致胃肠道抵抗力下降。人体摄入冷饮、冷食后，胃肠道血管受冷收缩，血流量进一步减少，会再次降低胃肠道抵抗力。过冷的食物和饮品还可能造成胃肠蠕动异常，引发胃肠痉挛，导致腹痛、腹泻等。

另一方面是空调、风扇的过度使用。尤其是夜间，腹部若长时间暴露在相对低温的环境下，热量丢失，会导致胃肠道温度相对过低，使其蠕动减慢。食物在胃肠道中蠕动不畅，可能造成腹痛、腹胀等症状，严重者可能发生急性胃肠炎。

“俗话说‘病从口入’，夏季很多胃肠道疾病还与‘吃’有关。”何亮说，夏日炎热，蝇虫活跃，微生物繁殖加快，食物易被污染。饮食不洁是诱发胃肠道疾病的重要原因，可造成腹泻、腹痛、便血，甚至脱水、休克等。

“进食过多、过杂的食物也会造成胃肠道疾病。在肠胃功能减弱的情况下，如再连续大量进食，会造成胃肠道排空障碍，产生‘积食’现象，造成腹胀、腹痛、便秘等。”何亮提示。

何亮建议，夏季要预防胃肠道疾病，必须养成良好的饮食卫生习惯；保持清淡饮食，冷饮、冷食摄入要有节制；使用空调时温度不要过低，尤其睡眠时避免腹部受凉。同时，注意居室通风，保持空气新鲜，加强身体锻炼，增强抵御疾病的能力。（视频制作：实习生唐妍双）