应对洪涝灾害 这些胃肠道传染病预防知识要掌握

近期，受强降雨影响，南方多地遭遇洪水。自然灾害之后，很容易出现各种传染病，特别是胃肠道传染病。因此做好防控工作十分重要。

“暴雨、洪水过后，天气潮湿闷热，细菌易滋生、水源易被污染、食物易变质，加上人员接触污水机会增多，各类胃肠道传染病极易传播。”应急总医院消化科主任医师刘晓川在接受人民网记者采访时提示，应对洪涝灾害，健康方面一定要注意以下几点。

饮用水卫生。洪水中含有大量泥土、腐败动植物碎屑、细菌或寄生虫，即使看起来干净的河水、湖水、山涧水、井水、泉水等，也有可能已被动物粪便、有机或有毒化学物质等污染。不要喝生水，直接饮用非常危险。在条件允许的情况下，应喝开水或符合卫生标准的瓶装水、桶装水，或经过处理的水。装水器具必须干净，并经常倒空清洗。

食品卫生。食物要煮熟煮透，生熟分开，餐具须清洁并消毒后使用，进食前要洗手；不吃腐败变质或被洪水浸泡过的食物；不吃淹死或病死的禽畜、水产品；不吃剩饭剩菜，不吃生冷食物；不吃发霉的米面，发芽的花生、土豆；不自采野生蘑菇等食用。

环境卫生。对室内外环境进行彻底的清理，做到先清理、后消毒、再回迁。排除积水，清除污泥和垃圾杂物；打开门窗，通风换气，清洗家具，清理室内物品，必要时对房间墙壁和地面进行消毒；整修厕所，清刷卫生间，修补禽畜圈。不要随地大小便，粪便、排泄物和垃圾要排放在指定区域。

“灾后不参加聚餐活动。一旦出现发热、呕吐、腹泻、皮疹等症状，应尽快就医。”刘晓川建议，每日足量饮水，保证食物多样化。在食物种类单一的情况下，优先选择营养强化食品或复合营养素补充剂。（视频制作：实习生唐妍双）