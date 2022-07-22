国家医保局：打击欺诈骗保 三年追回医保基金583亿元

人民网北京7月22日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委今日召开新闻发布会，介绍党的十八大以来深化医改工作进展成效，并答记者问。

医保基金是老百姓的看病钱、救命钱。在打击欺诈骗保方面，国家医保局医药管理司副司长李淑春说，从2018年到2021年，通过医保基金的监管专项检查和经办机构的日常核查，全国累计检查了定点医药机构240万家次，处理115万家次，共追回医保基金583亿元。截至2021年底，共开展飞行检查160组次，检查了定点医药机构336家，查出涉嫌违规的资金有30余亿元。

李淑春介绍，4年来，国家医保局组织各级医保部门建立了5项机制，包括全覆盖式的日常监督检查机制、“双随机、一公开”的飞行检查机制、多部门综合监管和联合惩戒机制、面向全民的举报奖励机制，以及公开曝光机制，这五大机制协同作战，形成了监督合力，也取得了前所未有的监管成效。各级医保经办机构加强协议管理和日常的审核结算专项治理，确保了医保基金支出更加合理规范。

国家和各级医保部门建立举报奖励制度，开辟电话、微信、信件等举报渠道，各地已经查实并且追回资金约1.13亿元，兑现举报奖励约200万元，充分彰显“大监督”威力。另外，加大曝光力度，从2019年起到现在，国家层面曝光的欺诈骗保案件有111起，涉及的违规资金1.4亿元。督办查处多起重大案件，有力地捍卫了医保基金的安全。

在建立健全医保基金的监管长效机制方面。李淑春介绍，一是探索完善医保基金的监管体系。国家、省、市、县四级医保的行政部门内设基金机关部门，建立专职监管机构150多家，组建8600多人的医保基金的监管队伍。二是加强医保基金监管法治建设。制定出台了医疗保障基金使用监督管理条例。三是完善基金监管的制度体系。进一步织密扎牢医保基金监管制度笼子。