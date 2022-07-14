推进无障碍设施建设（提案提要）

提案人：全国政协委员严慧英

案由：近年来，我国无障碍设施建设不断取得进步，为残障人士提供了大量便利。但公共空间无障碍设施建设仍存在以下问题：缺乏顶层设计；现有无障碍设施建设水平不高，布局、设计缺乏实用性；缺乏成熟有效的管理维护机制和专业化配套服务等。

建议：从顶层设计层面高位推进，推动立法。从国家层面推动立法，为无障碍事业发展提供根本保障。明确各类无障碍设施如无障碍住房、无障碍电梯、无障碍卫生间、无障碍停车位等建设要求。

深化相关体制机制建设。统筹中国残疾人联合会和民政、住建等职能部门，以及地方政府、社会组织和市场主体，设置和落实各自的无障碍工作职责，让无障碍理念成为全社会共识。面向各类经营主体制定和完善无障碍设施建设相关制度规范和标准。

高质量推进无障碍基础设施建设。推动全国各地广泛开展无障碍基础设施建设，提高无障碍设施在城市和农村的覆盖率。相关部门注重从使用者实际需求出发，建立建设标准、优化产品设计、提高建设质量，新建无障碍设施与原有设施对接整合。

加强无障碍设施管护、运营。投入足够的治理资源，整治无障碍设施的侵占、损坏等问题，保障基本可用性，对现有设施进行必要的优化改造升级。培养无障碍服务人才，为实现相关设施常态化持续性运维提供支撑。

推进无障碍信息化建设，提升无障碍设施服务信息化水平。与此同时，倡导在全社会宣介无障碍理念和文化，提高全社会的无障碍意识，培育无障碍环境发展的良好氛围。

（文 阳整理）

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 18 版）