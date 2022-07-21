我国是如何实现新冠疫情精准防控的？权威专家回应

人民网北京7月21日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

会上，有记者提问，第九版防控方案对于一些防控措施进行了优化调整，根据这些调整，很多人感觉是对防控进行了一个放松，请问如何看待这样的观点？

对此，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华明确表示，第九版防控方案是对防控措施的优化，决不是对放松防控。

贺青华举例，比如说第九版防控方案是根据病毒变异后的潜伏期缩短的特点，相应地减少了对入境人员、密切接触者等风险人员的隔离管控时间，在保障疫情防控效果的前提下，优化了集中隔离资源的使用，降低了对群众生产生活的影响。比如，相应加密了风险人员的核酸检测频次，有利于尽早发现感染者，并及早启动处置工作。

贺青华强调，第九版防控方案的关键体现在：一是把该管住的重点管住，二是把该落实的措施落实到位，三是把该取消的坚决取消。所以，要时刻绷紧疫情防控这根弦，坚持“外防输入，内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，进一步提高疫情防控的科学性、精准性，高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，最大限度地减少疫情对经济社会发展的影响。

就隔离管理期限和方式，中国疾控中心传防处研究员王丽萍介绍，2022年4-5月期间，国务院联防联控机制综合组在全国选取7个入境城市，开展新冠肺炎疫情防控措施优化试点研究工作，核心内容是观察和印证入境人员、密切接触者、封控区和管控区内人员、闭环管理高风险岗位从业人员等四类风险人员的阳性检出情况和转阳时间特征。

王丽萍表示，研究发现，奥密克戎变异株平均潜伏期缩短，多为2-4天；绝大部分感染者都能在7天内检出。那么，将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”；将密接的密接管控措施从“7天集中隔离医学观察”调整为“7天居家医学观察”，这样的调整是根据奥密克戎变异株的流行特点对防控措施的进一步优化，不会增加疫情传播的风险，是精准防控的体现。

就区域核酸检测策略，王丽萍表示，疫情发生后，如经流调研判满足以下条件：感染来源明确；传播链清晰；未发生社区传播，无需对发生疫情的区开展全员核酸检测，重点对风险区域和有时空交集的人员开展核酸筛查。如经流调研判，传播链不清、风险场所和风险人员多、风险人员流动性大，疫情存在扩散风险时，需启动区域全员核酸检测，方案中具体明晰了省会城市和千万级人口以上城市、一般城市、农村地区开展区域核酸检测范围、检测策略和终止条件。

“这一策略的核心是以快速流调为手段，以区域人群感染风险综合研判为基础的科学精准防控理念，对专业技术提出了更高要求。这样做，可最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，最大程度保护人民生命安全和身体健康。”王丽萍说。