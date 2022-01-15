人民网北京1月15日电 （记者张文婷）奥密克戎变异株来势汹汹。国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华在今日召开的国务院联防联控机制发布会上介绍，目前我国已有14个省份报告了奥密克戎输入病例，天津、河南也报告了本土奥密克戎疫情。

从全球看，奥密克戎变异株已经在全球150多个国家和地区进行传播，在有的国家和地区已经成为主要的流行株。随着奥密克戎变异株在全球越来越多的国家和地区传播蔓延，通过人和物输入我国的风险也在逐渐增大。

那么，奥密克戎变异株会否影响我国现有的核酸检测试剂呢？对此，贺青华表示，专家们分析研判，奥密克戎变异株不影响我国现有核酸检测试剂的敏感性和特异性。

同时，我国“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”的总方针，对防范奥密克戎变异株仍然是有效的。他提到，在外防输入方面：一是通过严格落实入境人员全程闭环管理，二是严格管控接触入境人员物品和环境的高风险岗位人员，三是加大相关入境物品的抽检比例，四是严格实施入境航空器终末消毒等措施，不断强化源头管控，严把疫情输入关。

内防反弹方面，一是通过持续开展重点人群、重点场所和重点单位的监测预警；二是持续推进新冠病毒疫苗的接种；三是持续引导公众坚持做好日常的卫生防护，常通风、戴口罩、勤洗手等；四是快速处置发生的每一起散发或者聚集性疫情等措施，有效遏制疫情的进一步蔓延和扩散。

贺青华透露，下一步，国家卫生健康委将关注并密切跟踪包括奥密克戎在内的全球新冠病毒变异株的流行趋势，加强相关变异株的传播力、致病性和对疫苗免疫效果影响等方面的研究，及时分析评估输入风险传播的可能，根据评估情况指导各地动态调整完善疫情防控措施，坚决守住来之不易的疫情防控成果。