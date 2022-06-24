全国多地持续高温 这份防中暑攻略请收藏

近日，中央气象台连续发布高温预警。高温高湿天气下，千万别把中暑当小事。

“中暑病情可轻可重，我国每年因高温中暑导致的疾病和死亡日益成为公众关注的公共卫生问题，必须引起重视。”天津市第一中心医院急诊科主任王峪介绍，夏天环境温度升高（>32℃）或者湿度过大（>60%），身体产热增加、散热不足，此时如果防暑降温意识不足或者措施不当，均可导致体温调节中枢功能障碍、汗腺功能衰竭，引起中暑。中暑可分为先兆中暑、轻度中暑、重度中暑三种类型。重度中暑包括热痉挛、热衰竭和热射病。

王峪表示，先兆中暑是指在高温环境暴露一定时间后，出现大汗、口渴、乏力、头晕、动作不协调等，伴或不伴体温升高。此时如尽快脱离高温环境，转移至阴凉的地方，及时通风、降温、补盐水，短时间可恢复正常。轻度中暑是指先兆中暑症状持续加重，体温上升到38摄氏度以上，并伴面色潮红、皮肤灼热、脉搏增快等症状。采用上述先兆中暑的处理方式，数小时内也可恢复正常。最需要引起注意的是重度中暑。重度中暑是指除上述轻度中暑症状外，还伴有肌痉挛、腹痛、高热、昏迷、休克等，严重可危及生命。

“65岁以上老年人、婴幼儿、儿童及慢性病患者中暑的风险最大。同时，在高温高湿天气进行重体力劳动或剧烈体育运动者，即使是健康的年轻人也可能发生高温中暑。另外，饮酒或者服用影响机体散热、减少出汗等药物者，也应警惕中暑的发生。” 王峪提示。

日常生活中应如何预防中暑？王峪建议，高温天气容易出汗，穿着应选择浅色、轻薄、宽松的衣服，以利于汗液蒸发带走热量。外出尽量避开11时至14时高温时段，如果必须外出，一定要做好防护，如戴遮阳帽、涂抹防晒霜等，随身携带防暑降温药物，如风油精等。夏季高温高湿环境，建议开启空调或风扇，保证充足的睡眠。饮食应清淡，多吃果蔬，少食高油、高脂肪食物，适度补充蛋白质、维生素和钙。多饮水，注意补充盐与其他矿物质，特别是高温环境下进行体力劳动或剧烈运动者，至少每小时饮用不含乙醇的清凉液体500~1000毫升，饮水应少量多次。慢性病患者应按照医生的指导饮水。（视频制作：实习生唐妍双）

相关阅读：

久坐危害大 4个动作帮你缓解久坐疲劳

世界水日：科学饮水 不只“8杯水”那么简单

“过午不食”靠谱吗？肥胖这个“锅”晚餐不背

抑郁症是病 不只是“心情不好”这么简单