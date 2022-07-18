高温天气做好防暑降温（延伸阅读）

出现高温天气，长时间在室外作业或运动的人，容易出现中暑，严重的会引发热射病。北京协和医院急诊科主任朱华栋介绍，中暑主要症状为头痛、头晕、口渴、多汗等，一开始体温正常或略升高，核心体温达到38摄氏度以上时还会出现面色潮红、大量出汗、皮肤灼热等症状。中暑如果不及时干预，可能逐渐发展为昏迷伴四肢抽搐，严重时会发展为热射病。朱华栋解释，热射病是指人在高温高湿环境中，体温调节出现问题，自身产生的热量不能及时散出去，导致体温不断升高，造成一系列器官功能损伤，尤其是大脑损伤，死亡率较高。

哪些人是中暑易感人群？朱华栋说，包括对体温不敏感的人、有基础疾病的老年人、患有精神疾病的人等。一些需要长时间在室外作业的工人、户外锻炼的运动员等也容易出现中暑。

预防中暑，关键在于降温。朱华栋建议，选择穿轻便、宽松的衣服，尽量在室内或阴凉处。尽量将户外活动安排到较凉爽的早上或晚上。喜欢户外锻炼的人，在热天最好减少锻炼强度，如果出现心跳加速、喘不过气等情况，要停止运动，到阴凉处休息。平时要及时喝水，补充水分，不要等到渴了才喝水，不建议大量喝冰水。一些室外作业的特殊工种，要做好严密的防暑降温措施，尽量避免高温时段作业；如果工作中出现身体不舒服，应尽快找阴凉地方休息。

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 08 版）