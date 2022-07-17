冬病夏治正当时 入伏三伏贴开贴

昨天是正式入伏的日子，随着三伏天的到来，一年中气温最高且潮湿、闷热的日子也拉开了序幕。按照传统中医理论，三伏天正是冬病夏治的最佳时机，今年三伏天长达40日。在本市不少医院，传统经典中医疗法三伏贴也正式开贴了。昨天上午，北京青年报记者前往首都医科大学附属北京中医医院探访，在这里，呼吸科、儿科、耳鼻咽喉科、综合门诊、老年病门诊均可贴三伏贴，受到不少市民热捧。

三伏贴，又名天灸，是一种传统中医疗法。结合针灸、经络与中药学，以中药直接贴敷于穴位，经由中药对穴位产生微面积化学性、热性刺激，达到治病、防病的效果。中医学观点认为，在一年中最热也是阳气最旺的三伏期间贴敷，可以治疗多种容易在冬季反复发作、加重的疾病，如鼻炎、哮喘等过敏性病症、反复呼吸道感染、慢性咳嗽、慢性咽炎等，即“冬病夏治”，连续贴敷三年以上，上述疾病大多能够明显缓解症状，减少发病率。

昨日早上7点半，北京中医医院门诊楼三层儿科，三伏贴就已经开贴了，不少家长一早就带着孩子前来。“我们家孩子有哮喘，贴在哪个位置比较合适呀？”“三伏贴一定要根据症状来使用，您看这张图，孩子有哮喘的话您就贴在这个位置，两乳头连线中间的膻中穴，后背的位置还有三处，分别是肺俞穴，左右各一处，以及大椎穴。”现场的医生一边给孩子贴敷，一边给家长细致讲解，家长纷纷掏出手机，录视频、拍照，记下要点。

“一次给孩子贴2到4个小时就可以，在这个过程中一定要注意观察孩子的皮肤，如果出现发红、发痒，有灼烧感，要及时取下来。”现场医生嘱咐道。

北青报记者看到，儿童版的三伏贴一共有48贴，是北京中医医院根据今年三伏天的情况所制定的。今年初伏为7月16日至7月25日，建议在7月16日、19日、22日分别进行3次贴敷；中伏为7月26日至8月14日，需要在7月26日、29日，8月1日、5日、8日、11日分别贴6次；末伏为8月15日至8月24日，分别在8月15日、18日、21日分别贴3次。每次用4贴，一共48贴，连续覆盖今年的整个三伏天。

该院儿科专家提醒，三伏贴不是“万能贴”，本疗法主要是针对儿童反复呼吸道感染、哮喘、慢性咳嗽及鼻咽炎进行预防。此外，由于三伏贴属于贴于皮肤的外治法，因此全身严重湿疹或患其他严重皮肤疾病的儿童，或贴敷局部皮肤破损，短期内不能痊愈者不宜敷贴。此外，因敷贴时有较明显的中药味道，既往曾因气味诱发严重哮喘、癫痫、精神类疾病发作的儿童不宜敷贴。

据介绍，该贴是北京市“冬病夏治三伏贴”临床用药，经北京市中医局备案，药监局审批，平均每年为全市680余家医疗机构调配1000万贴温阳化痰穴贴。

有相关症状和需求的市民如何预约贴三伏贴？北京中医医院相关负责人表示，市民可提前通过手机微信京医通或自助机预约北京中医医院“呼吸科/儿科/耳鼻咽喉科/综合门诊/老年病门诊”号源，普通号、专家号、三伏贴专用号均可，按照建议候诊时间到院就诊。摄影/本报记者 袁艺