把脉“三伏贴”乱象警惕诊疗问题生活化

盛暑三伏期间，不少医院的中医科门庭若市，排队贴敷三伏贴的人流络绎不绝。但在电商平台上，“三伏贴”被一些商家包装成包治百病的“万能贴”，不少商家号称“祖传配方”“医院同款”“厂家直销”，出售的产品款式琳琅满目，品牌多样，显示的月销量动辄数万件甚至数十万件。有媒体调查发现，网上出售的“三伏贴”有不少疑似假货。

“三伏贴”全称为冬病夏治穴位贴敷，它属于一个诊疗项目，需要在具有资质的医疗机构内进行。对于中医而言，贴“三伏贴”颇为讲究，不仅要辨证施治，而且要找准穴位，假如省略了望闻问切，就可能颠倒阴阳表里、寒热虚实，药用反了，治疗方法南辕北辙，不治病反致病。

当前，“三伏贴”不仅被不少人随意使用，而且出现“千人一方”等现象。到网上购买，不必经过医师诊疗，更顾不上寒热虚实、因人施治，“三伏贴”已从一个诊疗项目，变成了一个生活项目，似乎每个人都可以自己做主贴敷。

有网店还将“三伏贴”宣扬成为“万能贴”，似乎只要一贴下去，百病皆无。网购“三伏贴”不仅绕过了诊疗过程，而且产品真假难辨，在“祖传配方”“医院同款”等外表之下，很可能隐藏着不少假货。随意乱贴“三伏贴”，既存在医疗风险，又扰乱了医疗市场，应强化对这种现象的治理。

“三伏贴”乱象，只是诊疗生活化的一种表现形式。诊疗生活化，就是人们在一些自认为比较安全的诊疗项目上，存在自疗或在医疗机构之外寻求服务等倾向。比如，生活美容馆从事医学美容服务；化学剥脱术被个人当成“刷酸”美肤手段；“抗幽”是消化科专用术语，却成为“抗幽牙膏”的一大卖点；婴儿游泳馆提供婴儿按摩推拿；保健品促销人员为老人测血压血糖、并标榜吃保健品就可以降压降糖等。

诊疗问题生活化现象日益突出，很多人已经忽视了医疗行为的专业性与严肃性。单个诊疗项目被滥用，其危害或许还不太明显，但值得警惕的是，诊疗生活化一旦形成趋势，这种轻视医疗专业性的行为，必然会让参与者付出更大的间接代价。