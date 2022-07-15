三伏贴开贴 这六种情况不能贴

人民网北京7月15日电 （记者乔业琼、实习生王美力）三伏暑天即将来临，各地中医院陆续开展“三伏贴”的预约工作。什么是“三伏贴”？哪些人适合贴敷“三伏贴”？中国中医科学院西苑医院耳鼻喉科主任刘静为广大网友讲解相关知识。

刘静表示，三伏天是阳气最旺的时候，天人相应，人的阳气在这时也最为旺盛。人体腠理开泄，腧穴开放，冬病夏治中药贴敷，即三伏贴，给予药物贴敷于穴位上，药性很容易通过经络，影响脏腑气血，改善体质的虚寒状态，进而达到防治疾病的目的，尤其是防止慢性肺系疾病在秋冬季节复发。具有操作简便、疗效确切、费用低廉、副作用少等优点。

“‘三伏贴’是中医冬病夏治的重要方法之一。”刘静表示，冬病，就是容易在冬天发生或加重的疾病，或者遇冷加重的疾病。共同的病机一般以虚寒为主，当然会有兼夹，比如夹痰、夹湿等。所以，三伏贴适合以虚寒病机为主的疾病，主要包括过敏性鼻炎、支气管哮喘、慢性支气管炎以及儿童反复呼吸道感染等。

那么，贴敷“三伏贴”需要注意哪些事项？刘静介绍，贴敷前，要做好局部清洁。将药饼贴在所选的穴位处，根据贴敷部位、选择药物的不同，贴敷一定的时间后取下。要注意观察皮肤是否有明显不适反应，如果皮肤局部出现刺痒难忍、灼热、疼痛感觉时，需立即取下药贴，如出现皮肤红肿水泡，一定要及时到医院处理，避免感染。

最后，哪些人群不建议使用三伏贴？刘静说，一是非虚寒性疾病；二是急性发热性疾病、多种感染性疾病的发热或哮喘发作期；三是对贴敷药物或敷料成分过敏；四是患有严重湿疹、接触性皮炎、皮肤感染等皮肤疾患，或贴敷部位的皮肤有创伤、溃疡；五是孕妇及2岁以下的婴幼儿，以及其它不适合使用三伏贴的病证。

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