“护眼神器”能治疗真性近视？陶勇医生：别信

“呵护眼睛，光明未来”是每一位家长的希望。目前，各地陆续迎来暑期生活，如何利用长假，帮助学生保护视力、延缓近视？本期《1分钟养生课》邀请首都医科大学附属北京朝阳医院眼科主任医师陶勇，为网友讲解爱眼护眼相关知识。

网上流传着大量的治疗近视的广告，比如护眼贴、明目膏、护眼仪、穴位按摩等，这些产品能不能康复视力、降低度数、治愈真性近视呢？对此，陶勇明确表示，不能！

“请大家千万不要再看这些广告，就产生了治疗近视很容易的误解，反而耽误了真正的近视防控工作。”陶勇说。

“近视防控没有神药，也没有神奇的仪器，只有一个口诀就是早预防、早发现、早矫治。”陶勇分析，青少年儿童的近视，一开始大多都是假性近视，如果能恢复良好的用眼习惯，比如坚持做到“20-20-20”法则和每天两个小时的户外活动，那么假性近视是有机会完全消除的，不会发展为真性近视。但是如果发展为真性近视，就只能佩戴眼镜了，即使是做了近视手术，其作用仅仅是不用再戴眼镜，相当于把一副眼镜装到了眼睛内部，但是眼睛近视的本质没有改变。

陶勇强调，真性近视不可逆，近视防控抓早抓小是关键。科学用眼，加上适量的户外活动才是正确的方法。

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