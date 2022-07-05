陶勇医生教你三招预防干眼症

看直播、刷新闻……你的眼睛还好吗？近年来，干眼症的发病率逐年上升。首都医科大学附属北京朝阳医院眼科主任陶勇在接受人民网记者采访时，对干眼症的预防给出三点建议。

避免目不转睛

干眼症与眨眼次数有着很大的关系。眨眼次数的减少会使泪膜“刷新”的频率降低，减少泪腺分泌，使眼部细胞生存状态改变。日常生活中，可以特意眨眨眼睛，从而降低眼睛水分蒸发的速度，减轻眼睛干涩等症状。

适量使用人工泪液

使用人工泪液可以增加眼睛湿度，缓解眼干的症状，建议尽量选择不含防腐剂的小包装人工泪液，每日使用4~5次即可。

避免长时间用眼

日常工作学习中，要科学用眼，特别要避免长时间近距离用眼。遵循“20-20-20”法则，即看电子屏幕等近距离用眼20分钟后，要抬头远眺20英尺，也就是6米外至少20秒，使眼部肌肉及时得到放松。（视频制作：实习生唐妍双）