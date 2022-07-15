武汉检出4份甲鱼样本霍乱弧菌阳性 与武大学生病例无关联

人民网北京7月15日电 （记者孙红丽）武汉市洪山区疾病预防控制中心14日晚发布通告称，近期，按照省市卫生健康部门要求，洪山区全面开展夏季肠道传染病日常监测工作。7月13日，在白沙洲市场水产品中检出4份甲鱼样本霍乱弧菌阳性（O139群）。洪山区迅速启动应急响应，开展流调溯源、排查管控、环境采样、终末消杀等处置工作。

通告称，目前，涉及店铺停业3天，相关产品已进行无害化处理，接触人员采样检测结果均为阴性。人员健康监测和场所检测均未发现异常，市场开展全面消杀，涉及外地的同批次产品已函告目的地追踪处置。本次检出的霍乱弧菌未引发人的感染。经省疾控中心实验室检测，与近日报告的武汉大学学生病例无关联。

霍乱是由霍乱弧菌引起的一种急性肠道传染病，可防可治。近年来，我国每年都有散发霍乱病例报告，均未造成流行。霍乱弧菌对热、干燥、日光及一般消毒剂均很敏感，经干燥2小时或在55℃温度下10分钟即可死亡，煮沸立即死亡。

通告提醒，夏季是肠道疾病的高发期，请大家注意饮食卫生，勤洗手，不吃不洁的生冷或半生不熟的食物，共同维护健康安全的生活环境。

据武汉市武昌区卫生健康局7月11日通报，7月9日晚，武昌区疾控中心接医院报告，武汉大学出现一例感染性腹泻病例，以呕吐腹泻为主，伴低热，血清学凝集试验为O139阳性。经省市区三级疾控中心复核，该病例的血清学凝集试验为O139阳性，诊断为霍乱，毒力基因阴性。

据武汉大学微信公众号7月13日消息，7月12日晚21时30分，因一例霍乱病例而封控的武汉大学工学部八舍顺利解除封控管理，三名密接人员解除隔离，病患状况良好。