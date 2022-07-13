毒力基因阴性的霍乱菌，为啥也能致病？

武汉大学一学生被诊断为霍乱。7月11日，当地卫生部门进行专业鉴定后通报称，该病例的血清学凝集试验为O139阳性，诊断为霍乱，毒力基因阴性。

有网友留言提问：毒力基因阴性是什么意思呢？

从字面意思看，疾控部门对造成霍乱的菌株进行了基因检测，结果为“阴性”，意味着这一菌株不存在毒力基因。那为什么它还能导致患者腹泻呢？血清学凝集试验为O139阳性又是什么意思？科技日报记者就这些问题专访了华中科技大学同济医院感染科副主任郭威。

毒力基因是啥？

人体里有原癌基因、抑癌基因，致病菌里也有毒力基因，基因的不同名字基本上和它编码蛋白质的功能相关。

而此次卫生部门报告的毒力基因中的“毒力”，指的是霍乱弧菌的霍乱肠毒素。“霍乱肠毒素是霍乱弧菌中最主要的致病因子，而且是目前已知能导致腹泻的毒性最强毒素。”郭威对记者表示，如果感染的菌株有此毒力基因，细菌会通过分泌霍乱肠毒素攻击患者的肠黏膜细胞，细胞就会不断分泌液体，胃肠道像“开闸放水”一样排出大量液体；如果感染者得不到及时补水，会导致机体严重脱水。

可想而知，被带有毒力基因的霍乱弧菌感染，患者的临床症状就会非常重。“大量细胞脱水坏死，还会导致一些严重并发症，包括肾功能衰竭、高钾血症、心律失常等等，不及时救治将危及生命。”郭威说。

阴性就是“无毒”吗？

那么，霍乱弧菌的毒力基因不存在，就无毒吗？并非如此。

“霍乱弧菌还会分泌出其他对人体有害的物质，比如内毒素，溶血素、血凝素等。”郭威说，尤其内毒素在致病方面的作用应引起重视，也有报道婴幼儿感染后导致败血症、脑膜炎的案例。

“不过大多数患者，在补水及时的情况下，不使用抗生素杀菌也可以康复。”郭威强调，虽然是细菌感染性疾病，但治疗霍乱最关键的是补液治疗，补液做得不好，患者可致命。抗生素治疗仅可缩短疗程、减少腹泻次数，是液体治疗的辅助治疗手段。因此，不主张滥用抗生素。

毒力基因的“暗语”

那么，为什么疾控部门格外关注“毒力基因”，强调它阴性呢？原来，毒力基因背后藏着专业“暗语”。

“毒力基因最大的意义不是回答症状问题，而是细菌传播力的问题。”郭威告诉记者，毒力基因阴性，意味着它很难造成大流行。

毒力基因是有着流行病学的意义，阴性意味着传播力很低、流行可能性小，如果检出阳性，则意味着有可能导致大流行，防控措施就需要更加严格了。

为什么毒力基因和传播力有关？2003年《美国科学院院刊》发表的一篇综述性文章显示霍乱弧菌根据其O抗原分群，目前已知至少有206个霍乱弧菌血清群（可以想象成不同的弧菌家族）。O139没有出现之前，O1是唯一引发过大流行的“家族”。而且，引发流行与毒力基因阳性从来都是同时出现。

1992年，孟加拉国霍乱流行时新的菌株被发现。

郭威解释：霍乱弧菌有鞭毛，就像小发动机一样，在暗视野镜检中，会不停地跑，运动力特别强，但只要加入对抗该血清群的凝集血清，“马达”就被锁死，动弹不得。人们发现孟加拉国引发流行的菌株加入O1对应的凝集血清后还能跑。一种既引发流行又不是O1的新菌株O139出现。所幸它还遵循拥有毒力基因才会大范围流行的规律。因此，毒力基因迄今仍是大流行的决定因素。

“从逻辑上也很好理解，毒力基因阳性的细菌可分泌霍乱肠毒素，可导致严重腹泻；更多排泄物排出更容易污染环境和水源，可导致后续更多的感染。”郭威说，这与植物的“播种”能力很像，有散播能力就导致大流行，散播能力差就只导致极个别感染。因此，毒力基因的有无是决定霍乱能否大流行的关键之一。