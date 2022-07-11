武汉大学出现1例霍乱病例 霍乱是个什么病？

人民网北京7月11日电 （记者孙红丽）武汉市武昌区卫生健康局7月11日通报，7月9日晚，武昌区疾控中心接医院报告，武汉大学出现一例感染性腹泻病例，以呕吐腹泻为主，伴低热，血清学凝集试验为O139阳性。经省市区三级疾控中心复核，该病例的血清学凝集试验为O139阳性，诊断为霍乱，毒力基因阴性。患者经有效诊治，病情已得到控制，症状已消失。

武昌区卫生健康局已组织专业机构对相关人员进行采样检测和跟踪管理，对相关场所进行临时封控管理和消毒处置，目前未发现新增病例。

霍乱是个什么病？传染源是什么？据中国疾病预防控制中心官网资料，霍乱是一种烈性的肠道传染病，在我国是甲类传染病。病原体——霍乱弧菌随病人的粪便排出体外，污染了水源和食物，人喝了污染的水，吃了污染的食物，1～2天（最快的几小时）后便会得病。苍蝇、蟑螂等也会传播霍乱弧菌。

发病时往往突然腹泻，排出大量米汤样或清水样的大便，每天大便多次乃至几一次，一般没有明显的腹痛，呕吐发生在腹泻之后，也有不呕吐的。因为从大便中丢失许多水分，病人很快脱水、虚脱，小腿肚子抽筋。发现霍乱后应让病人喝大量淡盐水，最好喝用安全水冲开的口服补液盐，并马上将病人送医院治疗。如果治疗及时，病人可以很快恢复。

预防的方法是注意饮食卫生（喝开水，食物要煮熟或洗净），保护水源，管好粪便，饭前便后洗手。