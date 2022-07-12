武大出现一霍乱病例 专家：已有疫苗但更应防菌从口入

7月11日，武汉市武昌区卫生健康局发布公告称，武汉大学出现一例感染性腹泻病例，以呕吐腹泻为主，伴低热。经省市区三级疾控中心复核，该病例的血清学凝集试验为O139阳性，诊断为霍乱。目前，患者经有效诊治，病情已得到控制，症状已消失。

北京大学第一医院感染疾病科副主任于岩岩在接受人民网记者采访时介绍，霍乱是一种烈性肠道传染病，传染性强、危害大，是需要进行国际检疫传染病之一，也是《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病之一。

于岩岩表示，引起霍乱的原因是霍乱弧菌经口感染。如人体不慎食入带有霍乱弧菌的食物和水，霍乱弧菌进入胃内，当数量多，能够杀灭霍乱弧菌的胃酸减少，霍乱弧菌就会通过胃进入小肠。霍乱弧菌有多个血清群，但仅有O1和O139群能够引发疾病。典型霍乱表现为剧烈的腹泻、呕吐，导致大量水分和电解质丢失。如果不能及时补液，可快速发生低血容量性休克（通常在呕吐和腹泻开始后24小时内发生)而致死。

“目前，已经有WHO批准的口服霍乱疫苗可以应用，保护率能达到65%以上。但更重要的是防止菌从口入。”于岩岩提示，预防霍乱最好的办法是不喝生水，不进食未煮熟的食物，生熟案板分开，饭前便后洗手。如果出现呕吐或腹泻，应第一时间到医院的肠道门诊就诊。（视频制作：实习生唐妍双）