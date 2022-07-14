吃抗过敏药治过敏 结果过敏了

药物过敏是一种药品不良反应，是我们的免疫系统误把药品当做敌人，而发起的一场清除战。有些人甚至对抗过敏的药物也产生了过敏反应。其实，生活中近九成的药物过敏是可以提前预知的，听听药师怎么说。

过敏药竟能引发过敏

小王下午在草坪上踢完球，晚上后背就起了皮疹。他瘙痒难耐，抓得全都是突起的小包，大半夜打车去医院急诊看病，诊断为“急性过敏性荨麻疹”。一针抗过敏药下去，小王胸闷头晕、全身无力、呼吸困难、血压下降。医生迅速判断是抗过敏药导致的速发型过敏反应，果断处理立即给予抢救。小王恢复后发出灵魂拷问：“我用的明明是治疗过敏的药，为什么还能导致过敏？”

像小王这种对抗过敏药过敏的例子实属罕见，但也存在。这是因为药物在生产过程中引入的杂质，以及抗过敏药在体内转化后产生的物质，均可能是潜在的过敏原。而且抗过敏药的作用机制多种多样，有直接结合抑制过敏的、有减少过敏物质释放的、有提高自身适应能力缓解过敏的等等，一种抗过敏药往往仅专攻一方面，并不能阻断使我们过敏的各个通道，所以用抗过敏药物，依旧有可能导致过敏发生。

出现这些症状别扛着

药物过敏是一种药品不良反应，是我们的免疫系统误把药品当做敌人，而发起的一场清除战。

究竟怎样算药物过敏？药物过敏可能会出现局部或全身皮疹、并可伴有瘙痒肿胀、变红发热。“速发型”过敏较为严重，甚至会发生呼吸困难、意识不清和低血压。药物过敏可能用药后迅速发生，也可能会在用药数日后发生，甚至可能在停药后才开始。需要专业的医师或药师进行判定，专业人员综合考量服药时间、发生类型、停药等等相关因素后进行判定。

出现什么症状时需要去医院？若在新使用一种药物之后，发生喘不过气呼吸困难、胸闷胸痛感觉快晕倒，面部嘴唇舌头肿胀等，请立即拨打120前往医院。若发生荨麻疹（瘙痒难耐、有隆起的红色斑块，并在几小时内消退）、严重的胃痛或呕吐、发热、起水疱等，也请及时到医院就诊。

大多数药物过敏能提前预防

通过过敏测试等检查，85%至90%的药物过敏可以依据药物的药理学知识进行预测。所以如果有已知的药物过敏，请将药物过敏信息告知医护人员。并在门诊病历本封面仔细认真填写自己的过敏史，包括药品过敏史、食物过敏史和一些特殊的过敏性疾病。

药品有时不止包含一种成分，也可能不止一种药名，所以对于处方中有无过敏药物，有时并不明显。若对某一特定的药物过敏，可能也会对与之相关的其他药物过敏。如果自己是过敏体质，也请您就医时和医生说明情况，并在服药前仔细阅读药品说明书，检查是否对此药品的主要成分或者辅料有过敏史。

还有少部分的药物过敏常发生于易感人群，与药品的药理机制无关，所以依靠相关知识无法推断。如果您经常发生过敏反应，专科医生可能会进行过敏检测，最大程度防范过敏反应的发生。

总的来说，药物过敏大部分可预防可检测，我们只需要在就诊本上记录好过敏史并告知医生和药师。对于对多种食品、物品、药品过敏的人群可提前到相关科室就诊，防患于未然。

注意这些药物较“敏感”

下面给大家“曝光”一些易导致过敏的药物，易感人群可着重关注相关药品。

部分β-内酰胺类抗生素（如青霉素和头孢菌素）、外源的蛋白质类药品（如西妥昔单抗、利妥昔单抗）、铂类化疗药物（如卡铂、顺铂）。这些药品致敏较常见，通常会在最后一次用药后几秒到1小时之间迅速发生，如果药物吸收缓慢，可能会稍微延后。后若再次使用，过敏反应将会更快、更严重。过敏后人体会出现荨麻疹、憋气哮喘、喉头水肿、恶心呕吐、低血压以及昏厥等症状。通过过敏测试，大部分是可以预防的。

部分β-内酰胺类抗生素、磺胺类抗生素和柳氮磺吡啶、米诺环素、苯妥英钠、卡马西平、拉莫三嗪、别嘌醇、阿巴卡韦等。这些药品致敏也较常见，过敏一般出现在开始用药后至少延迟24至48小时，也有可能在治疗开始后数周至数月内发生。患者往往有明显的皮肤症状，如口咽部黏膜结膜水疱、唇黏膜水疱、生殖器黏膜水疱、皮肤烧灼、大面积麻疹样疹子等。对于过去有此类过敏史的患者，要严格禁止使用。部分药品用药前可进行基因检测，排除过敏。

除此之外，还有些不常见的药物过敏情况。比如部分β-内酰胺类抗生素、非甾体抗炎药（如阿司匹林、对乙酰氨基酚、双氯芬酸、布洛芬、塞来昔布）、磺胺类抗生素以及西罗莫司、他克莫司等，可能引起贫血、血小板减少、血清病以及用药后发热等过敏反应。

文/王安妮（北京妇产医院）