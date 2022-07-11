提醒！硫酸氨基葡萄糖钾片无需再凭处方拿药

人民网北京7月11日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，国家药监局近日发布公告，根据规定，硫酸氨基葡萄糖钾片由处方药转换为非处方药。

国家药监局表示，请相关药品上市许可持有人在2023年4月6日前，依据《药品注册管理办法》等有关规定，向省级药品监督管理部门提交修订说明书备案，并将说明书修订内容及时通知相关医疗机构、药品经营企业等单位。

另外，非处方药说明书范本规定内容之外的说明书其他内容按原批准证明文件执行。药品标签涉及相关内容的，应当一并修订。药品上市许可持有人提交备案之日起生产的药品，不得继续使用原药品说明书。

硫酸氨基葡萄糖钾片说明书显示，该药为镇痛类非处方药药品。用于全身各关节部位的骨性关节炎（如膝关节、髋关节、脊椎、肩、手、腕关节和踝关节等）。

根据《处方药与非处方药分类管理办法（试行）》（原国家药品监督管理局令第10号）第二条规定，根据药品品种、规格、适应症、剂量及给药途径不同，对药品分别按处方药与非处方药进行管理。处方药必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用；非处方药不需要凭执业医师或执业助理医师处方即可自行判断、购买和使用。