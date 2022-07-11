康希诺疫苗被马来西亚选作第二轮加强针

马来西亚卫生部近日在其官方社交媒体宣布，推荐使用中国康希诺生物腺病毒载体新冠疫苗克威莎作为第二轮加强针候选疫苗，即第四针候选疫苗。接种群体为当地18岁—59岁的高风险民众及一线医护人员。

全球新冠肺炎疫情暴发以来，新冠病毒已历经多次变异，尤其是目前奥密克戎变异毒株肆虐，加强疫苗接种成为众多国家防疫的上佳选择。

新冠疫苗在预防感染、减少重症和死亡方面发挥着重大作用。但接种之后，免疫力和保护效果会随着时间推移而不断下降。今年4月份，马来西亚卫生部研究发现，该国存在“90天内二度感染新冠肺炎”的状况。马来西亚卫生部长哈伊里宣布，将允许符合条件的民众接种第二剂新冠疫苗加强针，即接种第四针。

公开数据显示，7月6日，马来西亚新增新冠感染者2932例，较5月底有所缓解，但形势仍然不容乐观，尤其是马来西亚作为东南亚的旅游业大国，加强疫苗接种仍是尽快阻断疫情、恢复旅游业和经济的最有效方法。

事实上，面对严峻的疫情形势，世界多国如以色列、英国、德国、法国、瑞典、意大利、韩国、马耳他等都已开展第四针的接种。

此次，马来西亚将康希诺生物腺病毒载体新冠疫苗克威莎作为第二轮加强针候选疫苗，是对康希诺疫苗实力的再次认可。事实上，马来西亚曾多次在公开场合表示对康希诺疫苗作为序贯加强的高度肯定。

3月21日，马来西亚卫生部表示，基于康希诺疫苗全球多中心Ⅲ期临床试验的安全性和保护效力的分析结果，批准用克威莎对已完成2剂灭活疫苗的人群进行序贯加强接种。而不久前，马来西亚卫生部又公开表示，康希诺生物腺病毒载体新冠疫苗克威莎可作为通用型加强针在当地使用。这就意味着，凡完成初次免疫满3个月的18岁及以上人群，无论之前使用何种疫苗，均可选择康希诺新冠疫苗进行加强免疫，以获得更好的免疫保护。