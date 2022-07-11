“生鲜灯”误导消费问题不容小视（百姓关注）

原本颜色发白的猪肉，经暖红色灯光照射，变得光鲜亮丽……这种通过调整光照颜色让食品看起来更“新鲜”的灯具在业内被称作“生鲜灯”，近年来在各大商店超市、生鲜市场上运用相当普遍。有读者反映，在超市看起来很新鲜的瓜果蔬菜及肉类，买回家后才发现其实并不新鲜，原因就是“生鲜灯”的美化作用，“在‘生鲜灯’的照射下，我们根本看不出菜和肉是不是新鲜，这算不算是欺骗消费者？”

记者在福建省多家商店超市、农贸市场调查时发现，商家基本都在生鲜区域使用了这种“生鲜灯”，有的还分别对肉类、海鲜、果蔬等使用了不同颜色的“生鲜灯”。在一家超市的肉类摊位，记者拿起一块包装好的猪后腿肉，在“生鲜灯”和自然灯光下反复对比，发现猪肉在自然光下呈淡粉色，而在“生鲜灯”照射下，则明显增亮增红，看起来更加新鲜。营业人员告诉记者，销售鲜肉类的摊位使用“生鲜灯”的现象最普遍，“在这种灯光下，很难分辨肉类的新鲜程度。即使肉不是很新鲜了，被这种灯一照，就像是刚上市的样子”。

记者在某电商平台以“生鲜灯”为关键词进行搜索，出现商品结果5000多件，单价大多在百元以内。其中一款月销量上千件的“生鲜灯”介绍页面显示，这款产品分多种颜色：有供鲜肉、水果使用的红白光“生鲜灯”，供熟食烧腊使用的红暖光“生鲜灯”，照射蔬菜的绿白光“生鲜灯”等。商家还打出了“照出新鲜感”“无亮不新鲜”“生意好的秘密”等营销标语。在2万多条商品评价中，许多购买者是菜市场生鲜摊位的摊主。有买家评价：“生鲜灯”的照射让食品看起来更鲜艳、更新鲜，连带着店铺生意都比之前好了。

“生鲜灯”成本低，使用方便，又能刺激消费者的购买欲，因而应用十分广泛。使用“生鲜灯”是否会造成食品安全风险呢？对此，福建省产品质量检验研究院照明电器室主任钟晓智表示，“生鲜灯”本质上是一种冷光源照明灯具，不会散发热量加速食物腐败，或者影响其质量。不过，目前行业内对“生鲜灯”缺乏对应的标准和设计规范，不同厂家在照度、亮度、色温、显色指数等指标上没有统一规范。而且，“生鲜灯”的生产销售也没有明确的专业规范，缺乏有效的质量监管。

“生鲜灯”误导消费者，是否造成欺骗？记者采访的多位律师和专家均表示，目前法律法规并未禁止使用“生鲜灯”，判断是否造成欺骗的关键，是商家所售卖的商品是否合格，如果商品质量合格，只是利用“生鲜灯”作为营销手段，这种情况并不违法违规。

福建省市场监管部门的执法人员也表示，从投诉数据来看，目前与“生鲜灯”相关的投诉绝大多数是因为消费者被“生鲜灯”误导，购买了不新鲜的商品，“‘生鲜灯’本质上属于商家的营销手段，市场监管部门日常执法检查的重点是食品来源、检验检疫合格证等与质量相关的事项，对于消费者投诉的判定关键是食品本身质量是否合格，而不是有没有使用‘生鲜灯’。”

不过，也有读者表示，“生鲜灯”的照射能显著美化食物色泽和“新鲜度”，可能在消费者选购生鲜商品时造成一定误导，应当规范使用。四川省成都市读者何杰表示，消费者权益保护法规定，经营者应当保证其提供商品的实际质量与表明的质量状况相符；经营者应当向消费者提供真实、全面的信息。“生鲜类食品不是一般的商品，关系食品安全，希望有关部门关注‘生鲜灯’滥用现象，出台相应管理办法，制定行业标准和规范，保护消费者的合法权益。”何杰说。

《 人民日报 》（ 2022年07月11日 07 版）