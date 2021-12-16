商家“发毒誓”营销 不可信且涉嫌违法

12月13日，有网友发文分享新发现：网购平台上有不少商家发布发毒誓广告，部分商家甚至宣称产品无效则“断子绝孙”。14日，北京青年报记者在相关平台搜索后发现，这类广告多集中在医疗领域，很多售卖不同药品的商家却使用相同的图片进行宣传，部分商家宣称的“真实客户反馈”系网络盗图。

产品有假，拿命担保；产品无效，断子绝孙……面对一些网络电商这种“发毒誓”营销，部分消费者难免动心，结果却上当受骗。一些商家见利忘义，为了能够把产品卖掉，根本不在乎采用什么样的营销方式。

从法律角度来看，商家的这种“发毒誓”营销，本身是一种承诺性广告，是一种诱导消费者进行消费的销售模式。其合法与否，关键要看内容是否涉嫌虚假宣传，是否属于《广告法》禁止的情形。我国《广告法》规定，医疗、药品、医疗器械广告不得含有表示功效、安全性的断言或者保证的内容，不能含有说明治愈率或者有效率的内容。一些“发毒誓”的商家所售卖的产品，恰恰就是医疗、药品或者是医疗器械的广告，根据法律规定，这种行为已经涉嫌违法。

当一些消费者因为商家发了“毒誓”，所以信以为真时，却不知道很多“发毒誓”营销的商家，不过是拿网络上的一些图片，修改以后，将其作为自己的广告文案来使用。在他们看来，里面的一些人物和自己根本就没有关系，“发毒誓”背后所诅咒的也不是商家自己。

这种盗用他人图片发布广告的做法，同样涉嫌违法。按照《广告法》相关规定，广告主或者广告经营者在广告中使用他人名义或者形象的，应当事先取得其书面同意。未经他人同意使用，一方面可能侵犯了真实患者的肖像权，另一方面，以他人真实图片作为宣传，实际上是网络盗图，也就是宣传存在误导或者不实，同样也违法。

消费者不应被商家“发毒誓”所误导，而是应该货比三家，据自己的实际需要来购物。有关部门要加强对此类“发毒誓”广告的审核和监管力度。平台作为经营者和管理者，对于广告负有审核义务，未审核或者审核不严的，在过错范围内承担对应责任，包括及时下架广告、配合被侵权人索赔等。（天歌）