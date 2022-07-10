热射病防治的“黄金法则”

柴 浩、罗佳豪摄

随着部队实战化训练向纵深推进，广大官兵在高温、高湿环境下的训练日益增多。预防热射病是维护官兵健康的重要内容。全军热射病防治专家组组长宋青教授根据多年热射病防治实践，独创了“热射病防治8-4-6法则”。今天，我们请宋青教授对热射病的预防措施、预警信号和现场救治进行全面解读。

——编 者

热射病（重度中暑）是指人体长时间暴露在高温、高湿环境下，或进行高强度运动时，引起体温调节功能失调、体内热量过度积蓄，从而导致中枢神经系统损害、多器官功能障碍或严重凝血功能障碍等危及生命的临床综合征。

热射病的8项预防措施

“热射病可防可控，关键在于做好预防。”宋青表示，落实以下8项措施对预防热射病十分重要。

一是做好热习服。热习服是通过反复热刺激，使人体出现生理、心理、行为、形态方面的适应性反应，从而提高机体对热的耐受能力，即主动热适应。官兵进行热习服训练时，要在热适应的基础上循序渐进增加运动量，如先适应热环境下的低强度训练，再适应热环境下的高强度训练。这个适应过程一般需要10～14天。这里为战友们介绍1个判断训练强度的标准：运动时心率小于120次/分为低强度，心率在120～150次/分为中等强度，心率大于150次/分为大强度，心率超过180次/分为极限强度。一般身体出大汗时，表明达到了中等训练强度。年轻人安全心率和最高心率的算法分别是（220-年龄）×70%、（220-年龄）×（80%~85%）。如20岁的战士，运动中安全心率为140次/分，最高心率为160～170次/分。如果训练中心率大于150次/分，且持续不降，或体温大于38.5摄氏度时，应终止训练，立即进行降温处理。

热习服达标后，发生中暑的几率会变小，即使发生也不会很严重。不少单位建立了热耐力检测室，可以用来评估热习服效果。具体方法是在温度40摄氏度、相对湿度40%的封闭空间中，以5公里/小时的速度，在坡度为2%的跑步机上行走2小时。如果第一小时与第二小时的机体核心体温差值小于0.25摄氏度，或核心体温小于38.2摄氏度、心率小于120次/分，可评定为热耐受良好、热习服达标。在没有热耐力检测室的情况下，可以通过简单的方法判断热习服是否达标。经过10～14天的热习服训练后，在相近的温湿度环境下进行相同强度的训练，如果自觉不适症状减轻或消失、心率无明显增快、体温上升幅度不高、出汗量增加，说明热习服达标。

二是不提倡带病参训。生病时身体抵抗力下降，在炎热天气下训练容易发生中暑。若官兵训练前出现身体不适，如感冒、发烧、腹泻，军医应及时评估其健康状态，根据实际情况判断能否参加训练。训练前身体不舒服、服用过某些药物（如退烧药、抗生素等）、超重或肥胖、缺乏锻炼、有热相关性疾病的病史（中暑或热射病）等，都是可能引发热射病的危险因素。

三是重视训练间隙的降温。训练前和训练间隙可通过冷水喷雾、戴冰帽和冷颈圈、用湿毛巾和冰袋冰敷、将前臂和手浸泡在冷水中、饮用含盐的冰液体等方式降温。在烈日下训练时不要摘帽子。

四是补水补盐。口渴想喝水时，说明体内缺水量已达到体重的2%左右。如果缺水量超过体重的2%，极易发生中暑甚至热射病。官兵在炎热环境下进行高强度训练时，要及时补水补盐。建议每小时补充含盐饮品0.5～1升，每天补水6～8升。可以通过尿量及尿的颜色判断补水是否足够。若尿量少或颜色深，说明喝水不够。这里为战友们介绍一些补盐饮品：“榨菜+矿泉水”组合、“电解质泡腾片+矿泉水”组合、口服补液盐及其他含钠盐饮料。

五是备齐防暑监测“三宝”。防暑监测“三宝”分别为温湿度计、耳温监测仪、指脉氧检测仪，可以用来监测环境的温度和湿度、机体核心温度及生命体征。此外，要备好防暑药品，如藿香正气滴丸、十滴水、人丹、风油精等。

六是准备降温设备。建议官兵在训练前准备好热射病救援浴盆担架组合、贮水槽、医用冰帽、冰颈圈、冰毯、折叠水桶、冰袋等降温设备，用来进行紧急降温。

七是保证充足睡眠。充足的睡眠可以使大脑和身体得到充分放松，有助于恢复体力。战友们在野外环境训练时，可以通过佩戴眼罩等方式改善睡眠环境，从而保证睡眠质量。必要时可在军医指导下服用助眠药物。

八是关注重点人群。重点人群主要包括新兵、长期不锻炼人员、长期不在热环境下训练人员、未进行热习服训练人员、脱离热环境2周再次训练人员。这些人群的热耐受能力较差，一定要先进行热习服训练，并由卫生人员评估热习服效果及热耐力情况。

热射病预警4信号

“训练中要关注热射病预警4信号。”宋青说，如果战友们在训练中或训练后出现以下4种情况，极有可能是发生热射病的先兆：烫，自觉身体发烫（从里向外发热）；晃，异常疲倦、行走不稳；晕，头晕、意识模糊、抽搐；乱，出现脸白、心慌、气短、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。

热射病救治6步法

“一旦发生热射病，要迅速实施抢救，第一时间进行正确降温，不让患者的体温升起来，而不是立即后送。”宋青说，如果在1小时内患者体温降至38.5摄氏度，即使发生了热射病也不会很严重。战友们要牢记热射病救治6步法。

立即脱离热环境。如果发现战友跑步时摇摇晃晃或已经摔倒，应立即将其搀扶到树荫下，脱去装具和外衣裤，便于散热。同时，对其大声呼叫，以评估意识状态。

用水、冰进行全身降温。将患者除头部外的其他身体部位浸泡在20摄氏度左右的浴盆中。此方法降温快速有效。也可以用冰水浸泡过的毛巾擦拭全身，同时将冰块放置在患者双腋下、大腿根，或者将患者放在冰床上，头部戴冰帽、冰颈圈，并用冰毛巾擦拭全身。

测量核心体温、心率、血压。用耳温枪测的耳温即为核心体温；用指脉氧检测仪夹在手指上测心率和指脉氧饱和度，以了解心肺情况；用血压计测血压，以了解体液丢失程度。

建立静脉输液通道。卫生人员到达后，应立即建立静脉输液通道，视病情可以建立两条静脉输液通道，快速输入林格氏液、生理盐水、糖盐水等。

气道保护与氧疗。如指脉氧饱和度小于95%，要给予鼻导管吸氧。若患者处于昏迷状态，应将其头部偏向一侧，防止口腔有异物引起窒息。一旦发生呕吐，应立即清除口腔分泌物，确保呼吸道通畅。

控制抽搐。如患者突发抽搐，应立即给予安定注射液（10～20mg肌肉注射或5～10mg静脉注射）。注射后注意观察患者的呼吸情况、监测指脉氧饱和度。如果出现呼吸抑制、指脉氧饱和度下降的情况，可以通过简易呼吸器辅助呼吸。在按压躁动的患者时，不要按压大关节处，避免造成骨折、脱位和肌肉损伤。（记者 孙兴维 通讯员 许韶玉）

图片制作：贾国梁

近段时间，武警广西总队钦州支队和新疆军区某团组织官兵开展热习服训练，增强官兵对热环境的适应能力。图①：热习服训练中，官兵在军医指导下进行脉搏监测。图②：热习服训练间隙，军医利用指脉氧检测仪监测官兵的健康状态。图③：环境温度未达到热习服标准时，官兵利用雨衣增加着装厚度，提高机体的热适应性。