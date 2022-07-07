人民网北京7月7日电 （记者孙红丽）为严格落实新冠肺炎疫情防控“九不准”要求，防止和纠正工作中出现的简单化、一刀切、层层加码等问题，国务院联防联控机制有关部门专门开设群众问题反映渠道。

据悉，6月5日，国务院联防联控机制新闻发布会明确提出疫情防控“九不准”：

1.不准随意将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到其他地区。

2.不准对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施。

3.不准随意延长中、高风险地区及封控区、管控区的管控时间。

4.不准随意扩大采取隔离、管控措施的风险人员范围。

5.不准随意延长风险人员的隔离和健康监测时间。

6.不准随意以疫情防控为由拒绝为急危重症和需要规律性诊疗等患者提供医疗服务。

7.不准对符合条件离校返乡的高校学生采取隔离等措施。

8.不准随意设置防疫检查点，限制符合条件的客、货车司乘人员通行。

9.不准随意关闭低风险地区保障正常生产生活的场所。

教育部

网址：

http://www.moe.gov.cn/jyb_hygq/hygq_tsjb/202207/t20220704_643158.html

电话：010-66092315/3315

工业和信息化部

网址：

https://www.miit.gov.cn/gyhxxhb/jgsj/xxtxglj/wzpz/ztzl/txxckzlyqfk/zcgf/index.html

电话：12381

交通运输部

电话：12328，010-65292831

农业农村部

网址：

https://www.moa.gov.cn/wsxfbzxx/xfwy/ministerMailBox.html

电话：010-66179655

商务部

网址：

http://gzly.mofcom.gov.cn/info/loginOne

电话：010-85093881

文化和旅游部

网址：

https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/scgl/202206/t20220624_934098.html

电话：010-65201455

国家卫生健康委

网址：

http://www.nhc.gov.cn/nccjmly/denglu.html

海关总署

网址：

http://www.customs.gov.cn/eportal/ui?pageId=374003

电话：12360

市场监管总局

网址：

https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/zfjcj/202206/t20220629_348242.html

国家邮政局

网址：

https://spb.gov.cn/gjyzj/jiubz/hdjl_yqfkjbz.shtml

电话：12305

(责编：王连香、高雷)