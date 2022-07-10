北京健康宝增加“不适宜接种”新标识

北京健康宝“疫苗”接种情况增加了新标识！除了常见的“完成基础免疫”“完成加强免疫”等标识外，还新增了“不适宜接种”标识。哪些人可以申请？去哪儿申请？具体流程是怎样的呢？

受访者供图

“如果对疫苗成分过敏，或者有严重慢性疾病等问题，可以去二级以上医院开证明，孕妇可以携带B超单或医生诊断，然后拿着证明来疫苗接种点登记，就能在健康宝上显示‘不适宜接种’标记了。临时疫苗接种点、固定疫苗接种点都可以登记。”7月8日，北京市朝阳区三里屯卫生服务中心工作人员对人民日报健康客户端表示。

这位工作人员补充说：“但是‘不适宜接种’的标记是有时间期限的，通常只能暂缓接种几天至几个月，可以在暂缓时间快过期时再带着近期证明来申请。”

“我之前是因为北京健康宝改版后扫码会直接显示疫苗接种情况，担心没有接种影响出行和上班，就赶紧找接种点办理‘不适宜接种’标识了。”做过子宫内膜癌手术，目前正在卵巢囊肿治疗期的杨女士告诉人民日报健康客户端，“现场工作人员提醒，办理过暂缓接种的人群，如果后续需要再接种疫苗，需要到当时办理暂缓信息录入的接种点申请‘解锁’，才能继续申请接种疫苗。”

不过也有一些市民表示自己在申请“不适宜接种”证明时“碰壁”了。“我因为生病正在恢复期，主治医生建议我暂时先不接种新冠疫苗。今天去两个接种点都没办下来。第一个接种点说没接到这个通知；另一个接种点说要留下我的诊断证明原件才能办。”一位网名为“蛋黄酱”的网友表示。

根据国家卫健委发布的《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》信息，通常的疫苗接种禁忌包括：

①对疫苗的活性成分、任何一种非活性成分、生产工艺中使用的物质过敏者，或以前接种同类疫苗时出现过敏者；

②既往发生过疫苗严重过敏反应者（如急性过敏反应、血管神经性水肿、呼吸困难等）；

③患有未控制的癫痫和其他严重神经系统疾病者（如横贯性脊髓炎、格林巴利综合症、脱髓鞘疾病等）；

④正在发热者，或患急性疾病，或慢性疾病的急性发作期，或未控制的严重慢性病患者；

⑤妊娠期妇女。

该版《指南》同时提示，对于健康状况稳定，药物控制良好的慢性病人群，建议接种；对于有备孕计划的女性，不必仅因接种新冠病毒疫苗而延迟怀孕计划。

进入公共场所仍以72小时核酸阴性证明为准

7月7日晚，根据北京日报报道，北京市防控办有关负责同志强调，市民群众在严格测温扫码和查验72小时内核酸检测阴性证明后即可正常进入市内各类公共场所。

这位负责同志表示，北京市将认真落实第九版防控方案和“九不准”要求，主动为市民群众接种疫苗提供服务，科学开展禁忌评估，规范接种操作，方便查询信息。（王圆）