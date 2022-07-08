国家卫健委：60岁以上老年人完成新冠疫苗全程接种2亿2121.8万人

人民网北京7月8日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，根据国务院联防联控机制部署，目前继续指导各地积极稳妥的做好新冠疫苗接种工作。截至7月7日，全国累计报告新冠疫苗接种34亿655.7万剂次，接种总人数达到12亿9562.6万，已完成全程接种12亿6190.8万人，覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的91.9%和89.51%。完成加强免疫接种7亿9327.9万人，其中序贯加强免疫接种4229万人。60岁以上老年人接种覆盖人数达到2亿3402.88万人，完成全程接种2亿2121.8万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的88.64%和83.78%。完成加强免疫接种1亿7348.3万人。

雷正龙说，目前新冠疫苗的接种工作进展总体顺利，山东、西藏、江西、安徽、陕西、广东等6个省份60岁以上人群接种覆盖率已超过91%，但仍有个别省份接种进度较为缓慢，需要进一步加大工作力度。下一步，将继续指导各地做好新冠疫苗加强免疫和老年人的接种工作。