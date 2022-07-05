7月5日起，天津津南区划定高、中、低风险区

中新网7月5日电 据天津市津南区网信办官方微信消息，天津津南区疫情防控指挥部5日发布关于划定相关区域为高、中、低风险区的通告。通告称，自7月5日起，划定双林街海天南苑1号楼、2号楼、15号楼，八里台镇瞰湖苑小区为高风险区。高风险区内，实行“足不出户、上门服务”等封控措施，居民定期进行核酸检测。

自7月5日起，划定双林街海天南苑除1号楼、2号楼、15号楼以外区域为中风险区。双林街津铁惠苑小区19号楼、双林街福松源庄7号楼3门、双林街海天馨苑诚勤园13号楼4门、双港镇金地格林棕榈苑D区30号楼参照中风险区管理。中风险区内，实行“足不出区、错峰取物”等管控措施。居民原则上居家，在严格落实个人防护的前提下，每天每户可安排1人，按照“分时有序、分区限流”方式，至指定区域购买或无接触式领取网购物品。居民按照统一安排，有序下楼到指定地点进行核酸检测。

自7月5日起，划定双林街、八里台镇除中高风险区以外区域为低风险区。低风险区内，实行“个人防护、避免聚集”等防范措施。强化社会面管控，区域内各类人员按照要求开展核酸检测，期间尽量减少外出、不聚集、不扎堆，必要外出时做好个人防护。低风险区内人员非必要不离开低风险区。疫情防控、核酸检测和社会运行保障相关工作人员凭“绿色通行”电子通行证通行。

通告表示，津南区已建立物资保供机制，能够充分保障生活必需品供应。请广大居民安心居家，如有就医、购药等特殊需要及健康码赋码异常等相关疑问，及时联系所在社区。同时，严格遵照《中华人民共和国传染病防治法》履行公民法定义务，服从社区工作人员统一安排，全力配合做好风险人员协查管控工作，依法接受有关传染病的调查、样本采集、检测、隔离治疗等预防控制措施，如实提供有关情况，如出现发热、咳嗽、味(嗅)觉减退等症状第一时间向社区报告，按照疫情防控有关规定到指定医院发热门诊就诊，严禁瞒报、漏报、迟报，对拒不执行疫情防控相关措施的，将依法从严追究法律责任。

通告提醒，请广大居民密切关注官方权威发布信息，不恐慌、不信谣、不传谣、不造谣，一切以官方通报为准。以上防控措施停止执行时间另行通知。如有需要，此通告可作为请假证明。