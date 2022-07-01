隔夜西瓜能不能吃？营养师教你放心吃瓜

西瓜，味道清甜，作为夏天解暑的利器是最适合不过了。一个大瓜，动辄十多斤重，如果一时吃不完，只能冰箱冷藏后第二天接着吃。然而，诸如“吃隔夜西瓜险些丧命”之类的信息却常令人纠结不已。那么，隔夜西瓜到底能不能吃？就此人民网记者采访了天津医科大学第二医院主管营养师边姗姗，带你放心吃瓜。

“隔夜西瓜能不能吃，主要取决于西瓜的保存条件和处理方式是否卫生，与‘隔夜’没什么关系。”边姗姗表示，如果未吃完的西瓜放入冰箱前，已经在空气中暴露过久，切西瓜、处理保鲜膜时，没有注意洗手，清洗刀具、砧板，存放西瓜的冰箱不太卫生或温度没有控制好，那么就有可能存在食用安全隐患。

夏天气温高，细菌容易繁殖。西瓜水分、糖分含量高，更受细菌“欢迎”。边姗姗说，切开的西瓜不宜常温下久放，最多放置4个小时，需及时冷藏才安全。从新鲜的角度，建议大家买小一点的瓜，尽量一次吃完。如果实在一次吃不完又怕浪费，放心吃瓜请注意以下几点：

1.西瓜外皮会被污染，切开西瓜之前，要先把西瓜整体洗干净。

2.切西瓜时，用干净的、专用的砧板和水果刀，不要用切过肉的砧板和刀具。

3.切开的西瓜如吃不完，要及时包上干净的保鲜膜，并放置于冰箱果蔬存放区，冷藏保存。保鲜膜可以将西瓜和冰箱中其他食物隔离开，避免二次细菌污染。

4.冰箱不是保险箱。西瓜在冰箱中的冷藏时间不宜过久，最好不超过12个小时。

5.冷藏过的西瓜食用前，应在常温环境下放置一会儿。食用时，最好削去暴露在外的瓜肉部分，一至两厘米。

6.日常要做好冰箱内环境的清洁。

边姗姗提示，西瓜虽是夏季消暑的必备水果，但其生冷性寒，过食容易伤脾胃，影响胃肠功能。如果贪凉吃冷透的西瓜，对脾胃的伤害就会更大。对于胃肠功能较弱的老年人、儿童、孕妇及患有胃肠道疾病的人群，应少吃或不吃西瓜。另外，不建议女性经期吃西瓜，特别是冷藏之后的西瓜。（视频制作：实习生邓艺晨）