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直播预告：警惕前列腺癌 早诊早治是关键

2022年06月30日13:12 来源：人民网

前列腺癌是泌尿系统发病率极高的恶性肿瘤，给无数中老年男性造成了健康困扰，由于病发早期症状不明显，导致患者时常与其他前列腺疾病混淆，严重时会危及患者生命。面对前列腺癌，男性朋友们应如何预防？目前有哪些常见的治疗方法呢？

7月1日10:30，辽宁省肿瘤医院泌尿外科主任及泌尿外科教研室主任胡滨做客“人民好医生”客户端直播间，就前列腺癌的相关内容与网友进行分享。

嘉宾简介

胡滨，主任医师，博士，硕士研究生导师。辽宁省肿瘤医院泌尿外科主任及泌尿外科教研室主任、辽宁省抗癌协会泌尿肿瘤专业委员会候任主任委员、中国抗癌协会泌尿及男生殖肿瘤专委会常委、辽宁省医学会男科学分会副主任委员、辽宁省医学会泌尿外科分会常委、辽宁省生命科学学会泌尿生殖肿瘤诊治与康复专业委员会主任委员。

       如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“名医直播”进入栏目进行收看。

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重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。

(责编：曹淼、李源)


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