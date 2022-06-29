倡导健康科学减脂 瘦吧召开战略升级发布会

近日，中食安泓旗下品牌瘦吧召开战略升级发布会，发布了“瘦吧新一代科学减脂系统1.0”。据介绍，该系统打通了减脂辅导、低脂饮食和体脂监测三大系统数据，让用户可及时获得反馈和减脂的方案。“该系统的问世不仅为健康减肥带来解决方案，也是瘦吧为自己送上的五周年生日礼物。”中食安泓董事长黄祥泓说。

瘦吧品牌战略升级发布会现场。（受访者供图）

中国营养学会特殊营养分会副主任委员刘天鹏介绍，传统减肥方式存在单一性，一定程度上割裂了导致肥胖的其多种因素。瘦吧新一代科学减脂，通过提供专业体脂师一对一减脂辅导、低脂饮食和体脂监测的三位一体服务，让用户能获得更适合自己身体情况的减脂方案，并在和体脂师日复一日的接触和沟通中，养成健康的饮食生活习惯，降低因肥胖引起的关联疾病发病率。

活动当天，瘦吧品牌与人民健康联合启动了“人民健康·肥胖防控计划”系列健康研究活动，双方将共同倡导健康科学减脂生活方式，将健康、绿色、安全、有效的健康知识和理念传递给有健康减脂需求的人。

瘦吧创始人郭致诚表示，此次品牌战略升级不仅是产品服务的升级，更是品牌综合实力的升级。创立五年来，中食安泓旗下瘦吧顺应时代趋势，先后签约多名专家学者，成立中食安泓专家顾问委员会，并与众多高校、健康研究中心合作。

“经过5年的探索，瘦吧共服务了74个国家、超300万会员。同时，中食安泓成立的爱心公益基金会也一直积极投身社会公益行动。未来，中食安泓爱心公益基金会将携手深圳球爱同行慈善基金会，定向救助‘蝴蝶宝贝’重度脊柱侧弯且经济困难的患者。”黄祥泓说。