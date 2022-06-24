国家卫健委通报河北、青海、辽宁多起违反“九不准”典型案例

人民网北京6月24日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍严格落实疫情防控“九不准”有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，近一周，全国疫情形势持续向好，全国新增本土确诊病例比上一周下降了81.6％，但仍有新增本土病例报告，要以快制快，以最小范围、最短时间、最低代价控制住疫情。要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，科学、精准执行国家统一的疫情防控政策，严格落实疫情防控“九不准”要求，国务院联防联控机制综合组和相关部门将对于违反“九不准”的典型案例进行曝光。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙进一步介绍，6月5日，国务院联防联控机制新闻发布会明确提出疫情防控“九不准”，要求在毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针的前提下，坚决防止简单化、一刀切和层层加码等过度防疫做法，高效统筹疫情防控和经济社会发展。

雷正龙指出，发布会后，各地按照要求开展自查核查，主动纠偏，进一步提高防控措施的科学性、精准性、针对性。但是部分地区在疫情防控中仍然存在掌握政策不准确、执行落实不精准、管控措施简单化等问题，现将核实的几个典型案例情况通报如下：

一是河北省保定市、邯郸市、石家庄市、张家口市等4个地市，存在过度防疫、一刀切等情况，对来冀返冀人员、特别是对上海、北京、天津等地区人员盲目采取管控措施，扩大人群管理范围。

二是青海省对低风险地区返青人员要求提前24小时填报信息，抵青后进行落地核酸检测，返回居住社区后，工作人员上门贴封条，完成三天两检且核酸检测阴性后，方允许出门。

三是辽宁省朝阳市、锦州市高铁站对持有48小时核酸检测阴性结果证明的乘客，仍要求再做核酸检测，并收取乘客19元费用。

雷正龙表示，以上地区和单位的做法不符合国家疫情防控政策要求，目前已按要求开展整改。其他地区要引以为戒，认真做好自查核查工作。联防联控机制综合组和有关部门将持续关注相关工作进展，对发现核实的典型案例继续进行曝光和通报。