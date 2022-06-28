我国累计报告接种新冠病毒疫苗超34亿剂次

人民网北京6月28日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委官网消息，截至2022年6月27日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗340040.1万剂次。

新冠病毒疫苗接种加上有效个人防护，是当前新冠肺炎疫情防控的重要手段。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙在6月28日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，截至6月27日，全国接种新冠病毒疫苗总人数达到12亿9404.5万人，已完成全程接种12亿6050.1万人，覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的91.79%、89.41%。完成加强免疫接种7亿9002.5万人。其中，序贯加强免疫接种4132.5万人。

60岁老年人接种覆盖人数达到2亿3273.3万人，完成全程接种2亿2023.1万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的88.15%和83.41%。完成加强免疫接种1亿7250.1万人。

“下一步，我们继续指导各地做好新冠疫苗的接种，加强免疫和老年人的接种工作。”雷正龙说。