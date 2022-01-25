今冬乙流冒泡 “高危密接”别忘药物预防

目前正处于流感的高发季。小编从多家医院了解到，在发热门诊就诊的患者中，乙型流感患者的人数已超过甲流。在儿童医院，高烧39℃至40℃的患儿中大多是流感，其中也是以乙型流感居多。乙流有什么症状，孩子一旦中招儿怎么护理治疗？今天请儿科医生跟大家聊一聊。

“大夫，我家孩子高烧40℃，又吐又拉，还肚子疼。”患儿家长焦急地说道。经过询问，宝宝发热一天半了，体温最高40℃，口服退热药后体温能退至正常，4至5小时后体温再次升高。伴有咽痛、轻咳、全身酸痛，吐了3次，腹泻2次，脐周痛。1天前在发热门诊查的血常规白细胞不高，中性粒细胞稍高，CRP正常，典型的乙型流感的表现。

“您别着急，宝宝估计得的是乙流，咱先做一个流感的检测。”结果显示为乙型流感阳性。

什么是乙流？

流行性感冒（简称流感）是流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病。流感病毒可分为甲（A）、乙（B）、丙（C）三型，导致人类流感的主要是甲型和乙型。甲型和乙型流感病毒每年呈季节性流行，其中甲型流感病毒可引起全球大流行。

乙流有什么表现？

流感主要以发热、头痛、肌痛和全身不适起病，体温可达39℃至40℃，可有畏寒、寒战，多伴全身肌肉关节酸痛、乏力、食欲减退等全身症状，常有咽喉痛、干咳，可有鼻塞、流涕、胸骨后不适、颜面潮红、眼结膜充血等。部分患者症状轻微或无症状。乙型流感除了有上述流感的表现，部分患儿还有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等消化道症状，还有部分患儿伴有小腿肌肉痛。

乙流通过什么方式传染？

乙型流感一是可以通过近距离的飞沫传播。一般流感患者通过说话、咳嗽、打喷嚏的时候喷出的飞沫，携带有大量的流感病毒。如果一个健康人和他面对面或者离得比较近比如在2米之内，就很容易感染乙流病毒。

同时，间接接触传播的威力也不容小觑。如果接触了被流感病毒污染的物体表面，比如玩具、桌面、门把手，再用手去接触自己的眼睛、鼻黏膜，也会造成感染。

此外，在特定场所，如人群密集且密闭或通风不良的房间内，也可能通过气溶胶的形式传播。

中招儿乙流怎么对症治疗？

应尽早(发病48小时内)给予抗流感病毒治疗，如果发病时间超过48小时，症状无改善或呈恶化倾向时也应进行抗流感病毒治疗。目前常用的神经氨酸酶抑制剂(NAI)对甲型、乙型流感均有效，常用的神经氨酸酶抑制剂(NAI)有奥司他韦（口服）、帕拉米韦（输液）、扎那米韦（雾化）。除了上述抗病毒治疗，还有退热、止咳、止吐、止泻等对症治疗。

抵御乙流，要怎么做？

接种流感疫苗 接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。一般每年10月份左右为疫苗最佳接种时间。

药物预防 药物预防不能代替疫苗接种。建议对有重症流感高危因素（简单说就是年龄＜5岁或≥65岁，肥胖、孕妇、有慢性基础疾病的人群，且未接种流感疫苗）的密切接触者，进行暴露后药物预防。建议不要迟于暴露后48小时用药。一般用奥司他韦或扎那米韦进行预防。

做好防护措施 保持良好的个人卫生习惯。勤洗手、勤通风，保持环境卫生清洁。尽量减少到人群密集场所活动，避免接触呼吸道感染者。咳嗽或打喷嚏时，用上臂或纸巾、毛巾等遮住口鼻，咳嗽或打喷嚏后洗手，尽量避免触摸眼睛、口或鼻。出现流感样呼吸道感染症状者，应居家隔离，注意休息，及早就医。

锻炼身体 科学地运动可以增强体质，增加自身抵抗力。

文/刘宗文（北京儿童医院顺义妇儿医院）