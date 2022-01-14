北京疾控中心：流感病例同比上升184.89%

人民网北京1月14日电 （记者孙红丽）据北京市疾控中心微信公众号消息，市疾控最新流感监测结果显示，2022年第1周（2022年1月3日-2022年1月9日），全市二级以上医院累计监测门、急诊就诊人数939746人，流感样病例的人数为26788人，与去年同期（9403人）相比上升了184.89%。近期北京天气寒冷，流感病毒活动水平较前期显著增强。目前未超过2018-2019、2019-2020流行季，以乙型Victoria系流感病毒为主。

另外，1月份以来，学校及托幼机构累计报告集中发热疫情13起，以乙型Victoria系流感病毒为主。

市疾控提示，远离流感，防控措施要做到：

坚持疫情防控常态化下的个人良好卫生习惯，如戴口罩、勤洗手、一米线、不聚集、打喷嚏或咳嗽时用纸巾或袖子遮住口、鼻等防控措施。

尽量避免前往人群密集的空气不流通的较为密闭的公共场所;避免接触流感样病例患者，如需接触应配戴口罩。

注意天气变化，随气温变化添减衣物，避免着凉。在空气质量好时注意室内开窗通风，同时注意保暖。保持充足睡眠、健康饮食，坚持适量运动。

儿童和中小学生近期应该尽量减少参加课外辅导班或者培训机构，避免被其他患病学生交叉感染，如果必须参加，请注意做好个人防护措施且与有症状的孩子保持安全社交距离。

杜绝带病上课上班。如有流感样症状，请根据病情就近选择医疗机构就医，并戴上口罩就诊。